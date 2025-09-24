事故や病気などで足を切断した人の生活を支える義足。義足を着けて歩けるようになるには、時間をかけたリハビリが重要になります。

今回は三重県菰野町の病院で義足のリハビリ現場を取材しました。

菰野町にある、三重北医療センター菰野厚生病院。義足のリハビリ実績が豊富なことから、近隣の病院から患者を受け入れ、義足を着けてリハビリを行っています。

そのうちのひとり、村岡耕平さん（74）。村岡さんは今年1月、血管が詰まる病気のため膝上から左足を切断しました。

5月にこの病院に転院してから約4か月、平行棒や歩行器、杖などを使って義足で歩く訓練を毎日行っています。

義足を着けて歩けるようになるには、膝上の切断の場合3か月から5か月の期間が必要で、村岡さんも毎日午前と午後に1時間ずつリハビリ、加えて早朝や食事の後、自主トレに励んでいます。

この病院では、患者一人を、医師や義足を製作する義肢装具士、理学療法士、作業療法士らがワンチームでサポート。退院後の生活を想定して、段差を乗り越える訓練や自力で床から立ち上がる訓練などを、患者のペースをみながら行います。

また週に一度、義肢装具士が病院を訪れ、歩く姿勢や動きをチェックし、患者の足に合うよう、義足の長さや角度を調整します。

義足を着けて歩けるようになるために欠かせないリハビリ。しかし、義足のリハビリを専門とする病院が地方では少なく、病院によっては取り組みに差があるという課題があります。

「地方によって義足を作ったり、リハビリが受けられずに、そのまま歩けずに治療が終了になってあきらめている患者さんも全国に少なからずいる」と担当する加藤弘明医師。

こうした現状を受け、日本リハビリテーション医学会は今年5月、義足のリハビリの進め方などをまとめ、全国で統一された診療のガイドラインを策定しました。

「これから日本中で義足のリハビリも標準化した治療が展開されていく見通し。正しく時間をかけて取り組めば、歩けるようになる方はたくさんいるのでリハビリができる病院が全国的にも広がっていけば」と加藤医師は思いを語りました。

リハビリの目標を聞かれると「女房とショッピングモールとかに一緒に行って歩いて買い物したい」と力強く話す村岡さんが印象的でした。