「蓮くんなの⁉」目黒蓮、映画『SAKAMOTO DAYS』主演決定にファン歓喜！ 「新たな魅力全開」
Snow Manの目黒蓮さんは9月23日、自身のInstagramを更新。映画主演を報告しました。
【写真】目黒蓮、映画主演を報告！
続けて「本当にずっとSAKAMOTO DAYSが大好きで、坂本太郎が大好きで、自分がこのお仕事を受けなかったら僕じゃない誰かが坂本を演じるのか そんなの絶対後悔する。と思って僕やります！って言いました」と作品への思いを告白。
さらに「特に戦闘シーンはSAKAMOTO DAYSの1番大切にすべきところだと思っていますし、僕自身大好きなところなので本格アクションも妥協は一切せずに挑みました！原作ファンの皆さま、自分結構動けるのでバトルシーンはご安心ください」と意気込みを語りました。
この投稿にファンからは、「映画主演おめでとう」「めめの強い気持ちが伝わってくる」「大画面でアクション見れるのを楽しみにしてます」「すごいなー」「発表されてポスター見た時ほんとに蓮くんなの⁉って驚いた」「忙しい時にいっぱい撮影されてたんだなぁ」「また、めめの新たな魅力全開の作品なんだろうなー」「めちゃくちゃ楽しみです！」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「SAKAMOTO DAYS 実写映画化します」とつづり、キービジュアルと予告動画を公開しました。かっこよさが際立ったりりしい姿が印象的です。
「秋田の蓮もビジュ大爆発」目黒さんは8月30日の投稿で、「晴れ風新CM 秋田県横手市のホップ畑で撮影させてもらいました」とつづり、白いTシャツ姿で缶ビールを手に爽やかな笑顔のショットを披露。コメントでは、「目黒くんの笑顔がほわほわしてて見てて幸せ」「晴れ風飲んでるよー」「秋田の蓮もビジュ大爆発」といった声が寄せられました。今後の目黒さんの活躍も楽しみですね！
