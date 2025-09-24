1993年にトヨタから発売され、本格スポーツカーの名車として多くの人に愛された80型スープラ。



【写真】同じ時間を過ごしてきた相棒・80型スープラ

今、SNS上ではそんな80型スープラにまつわる家族のエピソードが大きな注目を集めている。



「ガレージにその姿があるだけで、なんだかホッとすんねんな」



と愛車の写真を紹介したのは株式会社コスティック代表の坂本貴則さん（@ceo_costick）。



坂本さんが18歳から乗り続けているというこのスープラ。生活苦で売却を検討したこともあったが、買い取り業者が提示した査定額はなんと15万円。奥さんにそれに伝えたら「18からずっと乗ってきた大事な車を、たった15万で手放すの？生活なんて私がなんとかしたる！」と一蹴されたそうだ。



結局、スープラは売却することなく32年経った今も坂本さんの手元に。自身ではもうほとんど乗らなくなったが、最近はお子さんが整備して走らせているそうだ。



坂本さんにお話を聞いた。



ーースープラとの出会いは？



坂本：手に入れたいと思ったきっかけは、クルマ好きだった親父の影響が大きいです。幼い頃からよく一緒にドライブに出かけ、走る車を見ながら「この車はな…」と語る親父の話を聞いているうちに、自然とクルマ好きになっていきました。



そんなある日、親父から「トヨタからカッコいい車が出たから見に行かへんか」と声を掛けられたのが始まりでした。実際に見に行った瞬間、心を撃ち抜かれたのを覚えています。今までにないコックピット、流れるようなヒップライン…。親父も同じように衝撃を受けたらしく、帰り道は2人で興奮しっぱなしでした。



ーー迷わず購入を決めたのですか。



坂本：その日の晩、家族で食事をしている時にその話をしたら、オカンからは大反対されました（笑）。それでも、高校時代にコツコツ貯めたお金と、親父に援助してもらったお金を合わせて購入。返済には10年かかりましたが、夢を叶えることができました。



そんな親父も4年前に亡くなりましたが、スープラは今も手元にあり、今は息子が大事に乗り継いでくれています。不思議な縁を感じます。



ーー思い出のこもったスープラなんですね。そんなスープラの売却を考えたのは？



坂本：会社を創業したばかりの頃でした。月給15万円で家族4人を養っていた時期で、家計をやりくりしてくれていた妻の苦労はよく分かっていました。その頃、浅はかな考えで「スープラを売れば少しは足しになるかも」と思ったんです。



業者に査定を依頼したところ、返ってきた答えは「買取は無理ですが、個人的に15万円なら…」。そのことを妻に話したところ、「なんぼやねん！」「15万やって」「はぁ？ たった15万であの子を売る気？」と一喝されました。



妻にとってもこのスープラは特別な存在だったんです。19歳のころから一緒に過ごしてきた車で、リアバンパーや内装パーツも彼女が買って一緒に取り付けたものがたくさんあります。社会人になってからは、デートの帰りに度々ガソリンを満タンにしてくれたこともありました。ケンカも、スープラの中でしたことが何度もあります。妻自身の思い出も、この車にはぎっしり詰まっていたんだと思います。



ーー今後、スープラは？



坂本：たまには妻とミドライブにも出かけたいですが、基本的には息子に任せています。古くなったパーツを交換しながら、これからもスープラを大切に乗り続けてほしいです。そしていつか孫ができたら、一緒にドライブに出かけたり、夏には裸で洗車しながら水遊びできたら最高です。



そういえば、息子とも小さい頃に水遊びしながら洗車した思い出があります。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



坂本：こんな自分の投稿が、ここまで多くの方の心に届くなんて本当に驚きです。「最近は殺伐とした投稿が多い中、こういう話は涙が出る」と言ってくださる方もいて、読んでいる自分までウルっとしてしまいました。



いただいたコメントにはすべて目を通し、全てに返信しました。ほとんどが肯定的な言葉ばかりで、皆さんの心に少しでも温かいものを届けられたのなら、本当にうれしいです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「査定した人何言ってんの？って感じだけど 逆にそんな査定をしてくれたおかげで手放さずに済んだと考えると 感謝してもいいくらいかもしれないですね。」

「素晴らしい！私の車は現在25年目です。大切な相棒ですから、なかなか手放せません。動かなくなるまで乗るつもりです。」

「今なら逆に旧車人気で価値が爆上がりじゃないですか？」

「これこそエコで これこそ大切にする ということだと思ったʕ•̫͡•ʔ」



など数々の感激の声が寄せられた今回の投稿。読者にみなさんにはこのスープラのように大事にしている"モノ"はあるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）