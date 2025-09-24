三重県鈴鹿市を拠点にハンドボール国内最高峰のリーグHに参戦している三重バイオレットアイリスが、23日、人権啓発活動を行いました。

スポーツを通じて楽しみながら人権について考えるきっかけにしてもらおうと、三重県人権啓発活動ネットワーク協議会と三重バイオレットアイリスが連携して初めて行ったもので、この日はまず人権教室が開かれました。

人権教室では「やさしさと思いやり」をテーマに、三重バイオレットアイリス神谷美名選手と堀愛梨選手がジュニアチームの男女19人に思いやりの気持ちをもってチームメイトや家族・友人に接する事の大切さを伝えました。

また、この日に行われたリーグH第4節熊本ビューストピンディーズ戦は人権啓発試合として開かれ、会場の入口では人権相談に関するリーフレットが入った啓発グッズがファンらに配布されたほか、人権啓発に関するアンケートも実施されました。

試合前には人権イメージキャラクタ―と県人権センターのマスコットキャラクターが始球式を行い、啓発活動に一役買っていました。三重バイオレットアイリスの人権啓発試合は来年2月にも開催が予定されています。