三重県桑名市の特産ハマグリの密漁が後を絶たない中、市内でドローンを活用した監視パトロールが23日、行われました。

監視パトロールには、三重県漁連や警察、行政の関係者など約50人が参加しました。

木曽川の河口近くにある赤須賀漁港では、潮干狩りが禁止されているにもかかわらず、漁業権をもたない人たちによるハマグリやアサリの密漁が横行しています。

また人手不足や高齢化が原因で監視体制が追いつかない状況も課題となっています。

この日のパトロールでは、ドローンの試験飛行が、伊勢市の企業と連携して行われました。

最新型ドローンは雨の日でも飛行可能なほか、カメラで人や車の数を把握できるAI機能を搭載していて、広範囲に及ぶ監視が少人数でも可能になると期待されています。

赤須賀漁協の水谷隆行組合長は「密漁はだいぶ減ってきているが、資源がある限り減りはしない、いたちごっこ。取締りをしていても漁師が悪者になる時がある。悔しいので密漁をどうしてもなくしたい」と話していました。

松阪市などの漁協では密漁防止の監視パトロールでドローンの活用が始まっていて、赤須賀漁協でも配備に向けた検討を進めていくということです。