“BT21”×「くら寿司」がコラボ！ 限定フィギュアなど「ビッくらポン！」で当たる
「くら寿司」は、10月3日（金）から10月30日（木）まで、LINE FRIENDSのグローバルキャラクターブランド“BT21”とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】コンプしたい！ “BT21”コラボグッズ一覧
■寿司デザインのグッズも用意
今回開催されるのは、BT21の各キャラクターをモチーフにしたお寿司やデザートのコラボメニューをはじめ、オリジナルグッズや「ビッくらポン！」限定景品が登場する企画。
オリジナルのステッカーが付属するコラボメニューには、とびこのプチプチ食感とたくあんの歯ごたえがクセになる「RJとTATA のまぐろとびこチュモッパ」をはじめ、濃厚なチョコポーションの味わいやシュガースプレーのザクザク感など、さまざまな食感が楽しめる「CHIMMY と SHOOKY のチョコバナナパフェ」、サイダーゼリー入りのピーチソーダにぶどうホイップの味わいとラズベリー顆粒の甘酸っぱさが引き立つ「MANG と COOKY と KOYA のピーチサイダーゼリー」が用意される。
また「ビッくらポン！」の景品には、各キャラクターの「フィギュア」、パステルカラーのイラストがかわいい「缶バッジ」、DJ風アートの「アクリルステッカー」といったラインナップがそろう。
さらに、2500円（税込）の会計ごとに寿司を用いたイラストをデザインした「くら寿司」限定オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施。10月3日（金）からの第1弾は「クリアファイル」、10月17日（金）からの第2弾は「クッションチャーム」がそれぞれもらえる。
