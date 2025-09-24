¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡Û8¶¯½Ð¤½¤í¤¦¡¡¥Á¥§¥³¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¥¤¥é¥ó¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡ãÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ä
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï2»î¹ç¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëA1°ÌÄÌ²á¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢(FIVB¥é¥ó¥¯37°Ì)¤È¥×¡¼¥ëH2°ÌÄÌ²á¤Î¥Á¥§¥³(FIVB¥é¥ó¥¯18°Ì)¤¬ÂÐÀï¡£3-0(25-19¡¢25-18¡¢25-23)¤Ç¥Á¥§¥³¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦1Àï¤Ï¥×¡¼¥ëH1°ÌÄÌ²á¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢(FIVB¥é¥ó¥¯13°Ì)¤È¥×¡¼¥ëA2°Ì¤Î¥¤¥é¥ó(FIVB¥é¥ó¥¯16°Ì)¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ç¡¢»î¹ç¤ÏºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ø¡£°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¤¥é¥ó¤¬3-2(23-25¡¢25-19¡¢24-26¡¢25-22¡¢15-9)¤Ç¾¡Íø¤·¥Ù¥¹¥È8¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¥é¥¦¥ó¥É16ÆüÄø
¡ã20Æü¡ä
¥È¥ë¥³ 3-1 ¥ª¥é¥ó¥À
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3-1 ¥«¥Ê¥À
¡ã21Æü¡ä
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-0 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¥Ù¥ë¥®¡¼ 3-0 ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
¡ã22Æü¡ä
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3-0 ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¥¢¥á¥ê¥« 3-1 ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¥Á¥§¥³ 3-0 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
¥¤¥é¥ó 3-2 ¥»¥ë¥Ó¥¢