大谷翔平の左手グラブに強烈ピッチャー返し直撃で“ヒヤリ”も笑顔で続投　直後に“圧巻”三者連続三振　4回まで無失点8奪三振の快投

◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス−ロサンゼルス・ドジャース 23日（日本時間24日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。大谷はMLB通算100登板となった。

打者・大谷は21日のジャイアンツ戦で9試合連続のヒットを放つなど、4打数1安打。ドジャースは敗れたが、試合前の時点でナ・リーグ西地区優勝へのマジックは「3」となっている。大谷の前の試合までの打撃成績は打率2割8分3厘、本塁打53、打点99。2年連続3度目の100打点到達が目前に迫っている。

投手・大谷は今季13試合に登板して1勝1敗・防御率3.29。前回16日のフィリーズ戦は勝ち負けこそつかなかったが、5回を投げ無安打1四球の快投を披露している。

1回表、大谷の第1打席はカウント1−2で5球目の内角への変化球を打ってセカンドゴロ。

1回裏、大谷は3番キャロルから三振を奪うなど、三者凡退に打ち取る。

2回表、この回先頭の5番テオスカー・ヘルナンデスが左中間へソロホームランを打ってドジャースが1点を先制。

2回裏、大谷は4番モレノ、5番アレクサンダーから三振を奪い、前のイニングから三者連続三振。6番バルガスをセカンドゴロに打ち取り、この回も三者凡退。

3回表1死走者なしで大谷の第2打席は、初球の内角カットボールを打ってサードフライ。

3回裏、先頭の7番トーマスのピッチャー返しのライナーが大谷の左手グラブを直撃。こぼれたボールを拾って一塁に送球したがセーフで初ヒットを許した。心配したドジャース・ロバーツ監督がマウンドに歩み寄ったが、大谷は笑顔で“問題ない”といったジェスチャーで応え続投した。

その後8番マッキャン、9番マッカーシー、1番ペルドモと三者連続三振を奪う圧巻の投球を披露した。

大谷は4回まで2安打無失点、8個の三振を奪う力投を続けている。