ＩＴ業界の技術者の９０％がＡＩを業務に使用しているとの調査結果が出た/Luis Alvarez/Digital Vision/Getty Images

ニューヨーク（ＣＮＮ）ＩＴ業界では技術者の大多数がプログラミングなどの業務に人工知能（ＡＩ）を利用していることが、米グーグルが実施した調査で明らかになった。

調査はグーグルの研究部門ＤＯＲＡが世界の技術者５０００人を対象に実施。仕事でＡＩを使っているという技術者は９０％に上り、前年から１４％増加した。

ソフトウェア開発を支援するＡＩツールの提供では、グーグルやマイクロソフトなどの大手に新興企業が加わって、互いにしのぎを削っている。

グーグルのコード生成ツールを統括するライアン・Ｊ・サルバ氏によると、グーグルでも「圧倒的多数」がＡＩを使用しており、文書の作成からコード生成に至るまで、あらゆるツールにＡＩが組み込まれているという。

「グーグルのエンジニアであれば、日常業務でＡＩを使うことは避けられない」と同氏はＣＮＮに語った。

ただし、ＡＩを使用するプログラマーの満足度が必ずしも高いとは限らない。今回の調査で、ＡＩが生成したコードの品質について「ある程度」信頼していると回答したエンジニアは４６％だった。一方、２３％は「少し」しか信頼してないと答え、「大いに」信頼できるという２０％を上回った。ＡＩによってコードの品質が「わずかに向上」したとする回答は３１％、「影響なし」は３０％だった。

ＡＩソフトウェア開発を５段階で評価すると、３〜４の中間あたりに位置するとサルバ氏は指摘する。ＡＩは、システム全般のトラブルシューティングは可能も、依然として人間による検証や「かなりのセーフティーネット」が必要だと同氏は話している。