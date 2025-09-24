ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、５年に１度の国勢調査が２０日に始まったことを報じた。

外国人を含めた日本に住む全ての人が対象で、全国約６０万人の調査員が順次、各戸に調査票を配布。１０月１日時点の世帯構成、就業状況などを尋ねる。国は最重要の統計と位置付けており、全世帯から回答を得ることを目指す。

スタジオでは国勢調査の「課題」として「未回収率が年々増加」「詐欺メールの増加」と伝えた。

「詐欺メール」について総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「詐欺師がウォーミングアップ始めているということで、もうすでにたくさんの詐欺が確認されています」とコメントしていた。

さらに「詐欺メール」が届いた視聴者の声を伝え、安住アナは「詐欺師は本当に時事ニュース詳しくて、そこに乗ってきますんで、まさかこのタイミングと思わないでください」と注意を呼びかけていた。番組では総務省が「不審なメールや訪問者には回答せず自治体にしらせるよう呼びかけている」ことを報じた。