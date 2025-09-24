◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、美浦トレセン

今年の高松宮記念を制したサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、ジョアン・モレイラ騎手を背にＷコースで併せ馬を行った。アパッシメント（３歳２勝クラス）を２馬身あまり追走。直線で内に進路を取ると、馬なりのままスムーズに加速し併入した。前進気勢は抜群で、タイムも５ハロン６６秒４―１１秒５と上々。仕上がりに不安はない。

堀調教師は「先週金曜日にしっかりやってますのでそのあとの状態を把握してもらうということで、しまい７〜８割くらいの力を出してもらいました。速いラップは出ていますが余力を持って無理することなくできましたし、問題ないと思います」と評価。昨年は７着に敗れた舞台だが「去年はいろいろなことが後手後手に回っての結果かなと思っています。この馬自身いろいろな経験をして、だんだんと競走馬として進化してきていると思いますので、中山の１２００メートルは能力を出すのに問題あるコースではないと思いますし、結果をしっかり出して適性を証明できればと思っております」と言葉に力を込めた。