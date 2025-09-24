東京海上ホールディングス社長・小池昌洋の「日本発のグローバル企業として、安心・安全のソリューションを!」
損保最大手・東京海上ホールディングス社長に今年6月就任した小池昌洋氏は1971（昭和46年）12月生まれの53歳。大手金融機関としては最年少での社長就任としても注目を集める。前任の小宮暁氏（現会長）からのバトンタッチについて、「内外での強い事業基盤を引き継ぐ形になり、幸運だと思っています」と語り、「国内保険事業、海外保険事業の2つに加えて、保険にとどまらない安心・安全のソリューション。この3つをそれぞれ進化させていきたい」と抱負を語る。新事業領域の開拓という使命を担っての小池氏の社長就任。同社は今年2月、総合建設コンサルタントのID&EホールディングスをTOB（株式公開買付）で完全子会社化したばかり。ID&E（旧日本工営）は非保険業だが、生活環境や道路、上下水道などの社会資本整備で長年実績を積み上げてきており、”安心・安全”を追求する企業として、東京海上グループの一員になった。世界44カ国で事業を展開し、「日本発のグローバル企業として成長したい」という小池氏の経営戦略とは─。
内外での保険事業に加え新たな『安心・安全』事業を
「安心・安全の領域を拡げ、事業モデルを進化させていきたい」─。東京海上ホールディングス社長に今年6月末に就任した小池昌洋氏の第一声である。
「今は100年に1度の時代の変革期」という時代認識を持つ前社長・小宮暁氏（現会長）から、11歳若い小池氏へのバトンタッチである。
同社は、1879年（明治12年）に日本初の損害保険会社『東京海上保険会社』として設立されたのが始まり。日本資本主義の生みの親とされる渋沢栄一も同社設立に関わった。
以来、日本の近代化、先の大戦での敗戦からの復興・高度成長、そして経済の成熟化という流れの中で、損保業界を牽引。
同社の歴史を振り返ると、国内保険事業を中心としたビジネスモデルの成長・拡大をフェーズⅠとすれば、2000年代以降に海外進出を本格化させた海外保険事業充実期がフェーズⅡ。
そして今、国内保険、海外保険に次ぐ事業として、フェーズⅢという局面を迎えている。防災・減災、ヘルスケアなど、「『安心・安全』に関する新事業領域の開拓」に注力するという小池氏の経営戦略だ。
同社は今年2月、総合建設コンサルタントのID&Eホールディング（旧日本工営）をTOB（株式公開買付）で買収し、完全子会社化した（買収額は約980億円）。
なぜ今、総合建設コンサルタント大手のID&EをM&A（合併・買収）したのか?
小池氏は、「当社はこれまで国内保険事業、海外保険事業の基盤を固めてきました」と語り、今は時代が大きく変化していて、「いわゆる保険事業にとどまらない安心・安全のソリューションづくりが求められている」として、ID&Eの子会社化を進めたと強調。
小池氏は1971年（昭和46年）12月3日生まれの53歳。1960年８月15日生まれの前社長・小宮暁氏（現会長）からひと回り下の小池氏へのバトンタッチとなった。
今は国際秩序が激しく変動し、リスクが高まる時代。そうした環境変化の中を、しなやかに、かつ強かに生き抜くには─という命題に対して、同社は〝小池社長〟を選択した。
小池氏は、1994年（平成6年）慶應義塾大学法学部を卒業後、東京海上火災保険（現東京海上日動火災保険）に入社。入社後は海外再保険事業部を皮切りに、商品開発、企業営業、経営企画部門をバランスよく経験。ロンドンやニューヨークでの海外勤務も経験した。
2022年東京海上ホールディングス執行役員、23年常務執行役員を経て、今年6月に社長就任という足取りである。
内外での保険事業に加え新たな『安心・安全』事業を
「安心・安全の領域を拡げ、事業モデルを進化させていきたい」─。東京海上ホールディングス社長に今年6月末に就任した小池昌洋氏の第一声である。
「今は100年に1度の時代の変革期」という時代認識を持つ前社長・小宮暁氏（現会長）から、11歳若い小池氏へのバトンタッチである。
同社は、1879年（明治12年）に日本初の損害保険会社『東京海上保険会社』として設立されたのが始まり。日本資本主義の生みの親とされる渋沢栄一も同社設立に関わった。
以来、日本の近代化、先の大戦での敗戦からの復興・高度成長、そして経済の成熟化という流れの中で、損保業界を牽引。
同社の歴史を振り返ると、国内保険事業を中心としたビジネスモデルの成長・拡大をフェーズⅠとすれば、2000年代以降に海外進出を本格化させた海外保険事業充実期がフェーズⅡ。
そして今、国内保険、海外保険に次ぐ事業として、フェーズⅢという局面を迎えている。防災・減災、ヘルスケアなど、「『安心・安全』に関する新事業領域の開拓」に注力するという小池氏の経営戦略だ。
同社は今年2月、総合建設コンサルタントのID&Eホールディング（旧日本工営）をTOB（株式公開買付）で買収し、完全子会社化した（買収額は約980億円）。
なぜ今、総合建設コンサルタント大手のID&EをM&A（合併・買収）したのか?
小池氏は、「当社はこれまで国内保険事業、海外保険事業の基盤を固めてきました」と語り、今は時代が大きく変化していて、「いわゆる保険事業にとどまらない安心・安全のソリューションづくりが求められている」として、ID&Eの子会社化を進めたと強調。
小池氏は1971年（昭和46年）12月3日生まれの53歳。1960年８月15日生まれの前社長・小宮暁氏（現会長）からひと回り下の小池氏へのバトンタッチとなった。
今は国際秩序が激しく変動し、リスクが高まる時代。そうした環境変化の中を、しなやかに、かつ強かに生き抜くには─という命題に対して、同社は〝小池社長〟を選択した。
小池氏は、1994年（平成6年）慶應義塾大学法学部を卒業後、東京海上火災保険（現東京海上日動火災保険）に入社。入社後は海外再保険事業部を皮切りに、商品開発、企業営業、経営企画部門をバランスよく経験。ロンドンやニューヨークでの海外勤務も経験した。
2022年東京海上ホールディングス執行役員、23年常務執行役員を経て、今年6月に社長就任という足取りである。