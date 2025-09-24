¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¡»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸Ãæ¡¡Á´¹ñ6Âç²ñÏ¢·È¤Î¥·¥êー¥º¤Î°ì¤Ä¤Ë
»ñÎÁ²èÁü¡§¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡2026Ç¯2·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè78²ó¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×¤Î»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ÏÌó9900¿Í¤¬¿½¤·¹þ¤ß¡¢Ìó8700¿Í¤¬½ÐÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÌó1Ëü¿Í¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥óÃæ·Ñ¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶âÅ¯É§¤µ¤ó¡¢¸µ½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¤ÎÀéÍÕ¿¿»Ò¤µ¤ó¡¢¸µ¥×¥í¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀÄ»³¹ä¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥Ïー¥Õ¥·¥êー¥º¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¾þ¤ë¥ìー¥¹¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥Ïー¥Õ¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡¢´ôÉì¸©¤Î¡Ö¤®¤ÕÀ¶Î®¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ê¤É6Âç²ñ¤Î´°Áö¤ò2Ç¯´Ö¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡Ö¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï11·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£