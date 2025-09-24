少子高齢化が問題視されているが、第二次ベビーブーム最盛期の1973年生まれは約209万人と大所帯である。この第二次ベビーブーム世代が子どもをあまり作らなかったことが現在の少子高齢化に繋がっている。「団塊ジュニア」「就職氷河期世代」「ロスジェネ」と呼ばれるこの世代は、競争が激し過ぎて、子どもを作る余裕がなかった人が多いのもまた事実である。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【写真】1973年生まれならみんな懐かしがる！ 家庭用ゲーム機に移植された名作アーケードゲームたち

しらける茂木氏の選挙公約

それでも口さがない人からは時折「お前らが子どもを作らなかったから今の状況にあるんだ！」と非難されることがあるわけで、「だったら政治がなんとかその時に対策をしておけよ！」と言いたくなるのが正直なところだ。自民党総裁選への出馬を表明した茂木敏充氏は、Xにこう投稿したが、しらけた。

厳しい時代を生き抜いた氷河期世代だが…

〈このドン底を立て直すために、私は2つのお約束をします。一つは、この国をV字回復させること。そしてもう一つは、回復への基盤づくりをした上で、次世代へバトンを渡すこと。この逆境を立て直すためには、確かな実績と経験が必要です。あらゆる批判を覚悟で2年間で再生への道を切り開き、景気回復を実感していただきます。

そして基盤を立て直した後には、多くの若手人材を登用し、この国の未来を担う次世代へバトンを渡します。この素晴らしい国日本には、まだまだポテンシャルがあります。今こそ日本を立て直し、奇跡の大逆転へ。「必ず結果を出します」〉

社会情勢、世界情勢は刻々と変化するのに「2つのお約束」「必ず結果を出します」とはよくぞ言えたものである。一寸先は闇なのだ。そして、我々は自分の利益ばかり考える国会議員によりどれだけ振り回されたか？ 郵政民営化で幸せになったか？ 新型コロナ騒動の際の行動制限は本当に意味があったのか？ 衰退途上国の日本がODAでカネを他国に注ぎ込んで、日本人に何のメリットがあったのか？ さらに、そんな状況を尻目に、自民党の国会議員は裏金を獲得しまくったではないか。

そうした疑念を我々第二次ベビーブーム世代は持っているのだが、正直「この時代に生まれて損したな」と思う気持ちはあれど、不思議な感覚なのだが「仲間が多くていいな」という気持ちもあるのだ。

一応生き残れたよね

私自身、就職活動を含め何かと倍率が高くて苦労した世代ではあるものの、52歳となった現在、1973年生まれの人々は「盟友」的感覚がある。あの時は彼らと競争をしたものだが、もはやこの年齢になると、彼らはライバルではなく盟友や同志として存在している。だからこそ、ひょんなことから知り合った人々と喋って1973年生まれ同士だと分かると途端に打ち解けてしまったりもする。

これを感じたのは約10年前の話だ。私にとって同級生のジャーナリスト・津田大介氏とクリエーター向けSNS「note」の加藤貞顕社長と飲んだ時、3人でこのような話になった。

〈オレら、同級生が多いよね。同じような業界にいる1973年生まれの男だけを集めて飲み会しようよ。ついては、オレら3人が知っている同級生に声をかけて日程を決めよう〉

結果的にその後「73会」という会が発足し、参加者は麻布十番の中華料理店に集い、しみじみとした夜を過ごした。当時40代前半だった我々は「あぁ、一応生き残れたよね」といった話をしつつ、同級生が善き人生を送れることを願ったのである。

参加者としては、大ベストセラー『嫌われる勇気』著者の古賀史健氏や、ライターの速水建朗氏、芸人の田村淳氏、俳優の片桐仁氏など。この会で出会ったバンド・NONA REEVESの西寺郷太氏はこれまで私の地元・佐賀県唐津市で3回ライブをしてくれた。

「同郷」という言葉は、初対面の者同士の繋がりを深めてくれるが、「同級生」も同様である。少なくとも我々は1973年生まれということで結束できた。さらに、今年の春、大分県の高校出身の1973年生まれ男が7人唐津にやってきた。どうやら高校時代の修学旅行で訪れた長崎県佐世保市の橋をバックに撮った写真を35年ぶりに撮影して再現したかったのだという。

この日は唐津の1973年生まれ男3人が彼らを出迎えて楽しい夜を過ごしたのであった。我々が保有する「秘密基地」でスーパーファミコンの『ぷよぷよ通』を深夜までやり続けるという酔狂な会だったが、同級生というものは出身地を超えて仲良くできるものだと感じ入った次第である。

「同じ年に生まれた」ということは、共通の体験があるだけに、案外業種や所在地を超えて仲良くできるのでは？ Xで「何年生まれの人、何月何日にオフ会しませんか！」といった呼びかけをしても面白いのではなかろうか。少なくとも私は近隣でそのような呼びかけがあれば是非とも参加したいと思う。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部