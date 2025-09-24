【新華社クアラルンプール9月24日】中国は近年、対外開放と国際協力に前向きな姿勢を示し、東南アジア諸国連合（ASEAN）をはじめとする貿易相手との協力チャンスを検討している。タイ政府公認の経済・貿易促進団体、ASEAN・中国経済貿易促進協会のプア・エン・テック事務局長はこのほど、新華社のインタビューに応じ、中国が協力・ウィンウィンの理念を堅持しているとし、自国の経済を急発展させると同時に、経済・貿易の交流プラットフォームを構築し、貿易相手と発展のメリットを共有していると評価した。

同氏は、中国の主催する大型博覧会やフォーラムが、国際協力を推進する重要な役割を発揮していると指摘。中国・ASEAN博覧会、中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）、中国国際輸入博覧会（輸入博）などは、「世界各地の企業の積極的な参加を引き付けるだけでなく、ASEAN諸国に中国市場を開拓し、中国の最新の産業トレンドを知る機会を提供している」と語った。これまで複数の博覧会に出席してきた同氏は、中国が開放・拡大をテーマに各種博覧会を開催することで、海外企業は中国が有する半導体製造業やデジタルサービス業などにおけるポテンシャルと技術面の優位性を理解でき、ASEAN諸国の産業の高度化と市場開拓にも役立つとの見方を示した。

CIFTISは、サービス貿易とデジタル経済協力の推進に焦点を当てており、輸入博は広く世界の貿易相手を対象とし、中国・ASEAN博覧会はASEAN諸国と中国の協力を重点としていると評価。こうした開放的な姿勢は、ASEAN諸国をはじめとする貿易相手が中国を最も重視するきっかけになっているとした。

また同氏は、各種博覧会がASEANの政府関係者、企業、研究者が中国の関連分野の発展を深く理解する助けとなるだけでなく、中国社会がASEANの文化に触れる重要な窓口にもなり、教育や文化・旅行などのさらなる協力に大きく寄与していると述べた。

さらに、中国が開放的な姿勢で交流プラットフォームを提供し続けていることは、ASEANなどの貿易相手との経済・貿易面でのつながりを強めるだけでなく、ASEANの産業の高度化と経済の一体化も支え、「ASEANと中国の関係をより広範囲に、より高い次元で、より深いレベルまで拡大させている」と語った。