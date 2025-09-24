なにわ男子の大西流星（24）が24日、東京・渋谷ZEROBASEで「SABON NOIR Discovery Lounge」オープニングセレモニーに出席した。

イベントはスクラブ洗顔「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売を記念して開催された。製品は本来は死海に行かないと触れられない漆黒の泥などを使用。死海の成分はクレオパトラも美の秘訣（ひけつ）としていたと説明をされると、大西は「世界三大美女のクレオパトラも愛していたということで、それはもう間違いない」と納得していた。

実際に使用すると「良い香り！洗い流している瞬間から変化が分かる、ちゅるちゅるしてる」としっかり実況。「めちゃくちゃ洗い上がりがすべすべしている。スクラブなんですけど痛さもないですし、心地いい。ユーカリの香りがリラックス効果もありますし、気分が上がりながら角栓なども除去できるし、ワントーン（肌が）明るくなったような印象にしてくれる」と美容男子らしい感想を語った。「夜使うのも良いですし、メーク前に皮脂を取って健やかな気持ちでメークしたいときもピッタリなのかなと思いました」とおすすめした。