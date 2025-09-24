お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が23日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。よく見てしまう動画の内容を明かした。

今回のテーマは「令和の浮気バレ事件簿」。その一例として「PayPay」が挙げられ、マンスリーパートナーのでか美ちゃんは「LINEとかメッセージアプリ入れてると（不倫が）バレるから、PayPayのメッセージ機能で不倫するとかあるらしいんですよね。支払いじゃないタイミングでPayPayを開いてると怪しい、みたいな」と説明した。

現代の浮気事情に、バービーは「うわ！凄いこと編み出しちゃったね」と衝撃。「なんか、そこまでしてというか…堂々とはできないものなんだ？」と疑問を口にした。

また、最近よく見るコンテンツとして「突撃動画」を挙げ、「浮気されてる方？サレ妻、サレ夫が、ユーチューバーたちと一緒に。ラブホから出てくる瞬間とか、入る瞬間を取り押さえるんだよね」とコメント。「不倫してる人ってなんであそこまで逆ギレできるんだろう？ってぐらい、物凄い逆ギレする動画をよく見て。夜中にもんもんとして寝る」と笑いながら話していた。