佐々木健介、息子＆孫と89歳母に会いに故郷・福岡へ 妻・北斗晶が4世代ショット公開「みんなにこにこハッピー笑顔」「幸せがいっぱいですね」
元プロレスラーのタレント・佐々木健介（59）が21日、妻・北斗晶（58）のブログに登場。「4世代集合」と紹介され、健介、健介の母（89）、長男・佐々木健之介さん（26）、初孫・寿々ちゃん（すず／2）の4世代ショットが公開された。
【写真】「みんなにこにこハッピー笑顔」「幸せがいっぱい」佐々木健介、母親、息子、孫の4世代ショット
北斗は「4世代揃っての笑顔はいいものですね」「九州ばーちゃんが孫とひ孫が来てくれたのでものすごく嬉しそうでした」と伝え、親・子・孫・ひ孫が集合した4ショットを公開。
九州とあってなかなか頻繁に足を運ぶことはできないが「大阪の生放送【旬感LIVEとれたてっ！】は、福岡も映るので毎週、元気な姿を見せられるけど…」「やっぱり会いにきて笑い話をしてやるのが1番」と話し、「とにかく、ばーちゃんは89歳だけど健康で元気でいてくれて有難い限りです」と感謝した。
コメント欄には「お元気ですね〜」「素晴らしい親孝行」「4世代が集まる姿は幸せがいっぱいですね」「みんなにこにこハッピー笑顔」「尊敬する」などの声が寄せられている。
【写真】「みんなにこにこハッピー笑顔」「幸せがいっぱい」佐々木健介、母親、息子、孫の4世代ショット
北斗は「4世代揃っての笑顔はいいものですね」「九州ばーちゃんが孫とひ孫が来てくれたのでものすごく嬉しそうでした」と伝え、親・子・孫・ひ孫が集合した4ショットを公開。
コメント欄には「お元気ですね〜」「素晴らしい親孝行」「4世代が集まる姿は幸せがいっぱいですね」「みんなにこにこハッピー笑顔」「尊敬する」などの声が寄せられている。