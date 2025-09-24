【ニューヨーク＝池田慶太、金子靖志】米国のトランプ大統領は２３日、ニューヨークでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した。

トランプ氏は会談後のＳＮＳへの投稿で、ロシアの侵略を受けるウクライナが全領土を奪還することができるとの考えを示した。

トランプ氏は投稿で「ウクライナは、欧州連合（ＥＵ）の支援を受け、戦って元の全領土を勝ち取る状況にあると思う」と述べた。ウクライナの勝利にも言及し、ロシアが敗北に向かっているとの見解を示した。記者団に対しては、「本当にそのように思っている。ウクライナに領土を取り戻させよう」と語った。

トランプ氏は投稿で、ロシアは戦争長期化で経済が弱まっており、「まるで張り子の虎だ」と指摘した。ウクライナが侵略前より領土を拡大させる可能性があるとし、「我々は武器を供給し続ける」と強調した。

ゼレンスキー氏はトランプ氏との会談後、「生産的だった」とＳＮＳに投稿した。「トランプ氏は戦争の状況を明確に理解し、十分に情報を得ている。決意に感謝する」と述べた。

会談冒頭、トランプ氏はロシアの航空機が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空内に侵入した場合に撃墜すべきかどうか記者団に問われ、「そうすべきだと思う」と答えた。ロシアに近いＮＡＴＯ加盟国では最近、露軍の航空機や無人機による領空侵犯が相次いでいる。

トランプ氏が強硬姿勢を前面に出したのは、和平協議に後ろ向きなロシアへの不満からとみられる。

一方、ゼレンスキー氏は２３日、ウクライナ情勢に関する国連安全保障理事会の会合に出席した。「もし中国が本当にこの戦争を止めたいのであれば、ロシアに侵略を終わらせるよう強制することができるはずだ。中国がいなければ、ロシアは何もない」と語り、中国に圧力強化を求めた。