不倫されたショックで激痩せしてしまった人もいますよね。再構築の道を選んでも、以前のように戻れるとは限りません。今回は、そんな経験をした奥さんのエピソードをご紹介します。

ウイルスはお前

「夫の不倫が発覚。夫はどうしても離婚したくないというので、再構築の道を選びました……。夫は反省して定時で帰ってくるようになったけど、以前のように信じることはどうしてもできませんでした。

そんな私の気も知らず、夫はすっかり許されたと思っていて。以前みたいに私の手料理にダメ出ししてきたり、食べ終わった食器を放置したり……。家事を頑張っていたのも最初だけ。私だけが悩んでいてバカみたいでした……。

不倫がわかってから、私は体重が10キロ減って36キロに。やつれた姿を見てさすがに夫も心配したのか、『変な病気じゃないの？』と受診を勧めてきました。『どの立場で言ってるの？』『お前が原因じゃん』『むしろお前がウイルスじゃん？』と今までの不満をぶつけ離婚を決意。離婚してから体重も元に戻り、健康診断もオールAに。健康のためには不倫夫というウイルスは駆除するのが一番なのだと学びました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 再構築中、旦那さんの反省が足りないと余計に傷つくんですよね……。精神的なショックが続いて健康を損なうくらいなら、捨てるが吉です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。