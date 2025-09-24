¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×µð¿Í¡¦¶áÆ£ÂçÎ¼¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡°ÜÀÒ¸å1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤âÄÌ»»204»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï24Æü¡¢¶áÆ£ÂçÎ¼Åê¼ê¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÆ£Åê¼ê¤Ï2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î17Ç¯¤Ë55»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·26¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÉ¸æÎ¨3.07¤òµÏ¿¡£17Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å20Ç¯¤È21Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉÅÐÈÄµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤â3·î13Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¡£¤½¤Î¸å9·î6Æü¤ËÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÆ£Åê¼ê¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Øº£Ç¯³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¡¢Éüµ¢¤ÎÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤²ø²æ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Á°Îã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÆ£Åê¼ê¤ÏÄÌ»»¤Ç204»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£9¾¡15ÇÔ¡¢80HP¡¢4¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.17¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£