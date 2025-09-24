開幕まであと10日！ハピネッツ必勝祈願で決意を新たに 4季ぶりのチャンピオンシップ進出を目指す 秋田
4シーズンぶりのチャンピオンシップ進出を目指すバスケットボールB1秋田ノーザンハピネッツが必勝祈願を行い、新シーズンへ決意を新たにしました。
毎年シーズン開幕前に秋田市の彌高神社を訪れている秋田ノーザンハピネッツ。
24日は選手12人とチームスタッフなど、あわせて45人がシーズンの必勝を祈願しました。
今年も指揮を執るのは、チームを率いて7シーズン目の前田顕蔵ヘッドコーチです。
5人の新加入選手を迎えたハピネッツは、4シーズンぶりのチャンピオンシップ進出を目指します。
前田顕蔵HC
「応援してもらう人たちが来てよかったなって思えるような試合をしたいですし、その先にチャンピオンシップっていうのがあると思ってるので、秋田の皆さんと一緒に戦いたいなと思ってます」
田口成浩主将
「やっぱりブースターの皆さんは点数取ってもらいたいと思ってると思いますので、たくさん点取ってしっかり守って勝ちにこだわりたいなと思います」
ハピネッツの開幕戦は、来月4日土曜日、アウェーで同じ東地区のサンロッカーズ渋谷と対戦します。