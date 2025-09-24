午前：債券サマリー 先物は反発、米債券高が波及 長期金利低下し１．６４５％で推移 午前：債券サマリー 先物は反発、米債券高が波及 長期金利低下し１．６４５％で推移

２４日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。国内連休中に米国市場において長期債相場が上昇（金利は低下）した流れを引き継いだ。



米国市場では２３日に発表された９月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が市場予想を下回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長はこの日の講演で、労働市場の下振れリスクと短期的なインフレ上振れリスクについて言及。追加利下げに慎重な見方も示したが、年内２回の利下げを見込む市場の観測に大きな変化はもたらさなかった。２年債入札が堅調な結果となったことは米債券相場の支えとなり、米長期金利は４．１０％に低下した。



国内では２３日に自民党総裁選の公開討論会が行われた。小泉進次郎氏が優位となれば財政懸念が極端に高まることはないとの見方も、円債相場をサポートしたもようだ。日銀は２４日、定例の国債買い入れオペを４本通告。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」の４本で、オファー額は予定通りとなった。



先物１２月限は前営業日比８銭高の１３５円９７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．６４５％で推移。一時１．６４０％に低下した。





出所：MINKABU PRESS