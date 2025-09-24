2010年秋クール、とあるアニメが放送されて大きな話題を呼んだ。その名も『PANTY & STOCKING with GARTERBELT』（以下、『パンスト』）。カートゥーン風なキャラクターデザイン、“逆作画崩壊”とも言われたスタイリッシュな変身シーン、そしてかわいいビジュアルに反する、過激で破天荒でまさに「セックス＆バイオレンス」を体現した世界観は、国内外問わず、多くのアニメファンの心に突き刺さった。最終回は、あまりにも理不尽で衝撃的な結末とともに「TO BE CONTINUED IN NEXT SEASON」というメッセージが映し出され、ファンは続編を待ち続けることになった。

待っている間に15年もの時間が流れ、すっかり「続編なんてやっぱり無理だったんだ」と諦めてしまっていた2025年夏、まさかの新作『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』（以下、『Newパンスト』）が放送開始。終盤戦を迎えるにあたり、パンティ役の小笠原亜里沙とストッキング役の伊瀬茉莉也にインタビュー。厳格化したコンプライアンスへの向き合い方や前作の思い出、新キャストを迎えた新作のアフレコ裏話などを語ってもらった。

■「後にも先にもこんなアフレコを体験する作品はない」

――『パンスト』が15年ぶりに新作として復活することを聞いたときの率直な感想をお聞かせください。

小笠原亜里沙（以下、小笠原）： 正直、冗談だと思いました（笑）。この令和の時代に、まさかそんなことが……ねぇ？

伊瀬茉莉也（以下、伊瀬）： そもそも旧作の最終回が衝撃的なラストに加えて、「TO BE CONTINUED IN NEXT SEASON」というメッセージが出て、続編を匂わせるものではありましたが、あの時点で決まっていたわけではないんです（笑）。今石洋之監督をはじめ、制作チームの「続きができたらいいな」という希望をこめた締めくくり方だったんです。それで、ファンの方々からしたら「いつ続きが観られるのかな？」という気持ちで待ち続け、15年なにもないまま今になってしまった（笑）。

小笠原：茉莉也ちゃんもずっと続編を待ってたもんね。

伊瀬：本当に待っていました！ いろいろ紆余曲折があり、15年の時を経て、やっと新作を作ることができて、自分自身も「ああ、ついに……やっときたか」という感慨深い、もう待ちに待ったという感じでしたね。

――おふたりにとって、『パンスト』という作品は、声優としてのキャリアにおいて、ひいては人生においてどのような存在でしょうか？

伊瀬：姉さん、どうですか（笑）？

小笠原： 後にも先にもこんなアフレコを体験する作品はないですね（笑）。『パンスト』のおかげで、自信というか、度胸がついたなと思います。あんなに過激な言葉を使いまくっていたのに、もう平気になってしまっているので。

伊瀬： 私は旧作の収録時が、ちょうど20歳くらい。青春とともに過ごした作品でもあるので、自分の人生においてとても強い思い入れがあります。当時、すごく多感な時期だった自分と、『パンスト』という作品が持つエネルギーがちょうどリンクして、「イケイケゴーゴー！」って感じでアフレコしていました（笑）。

小笠原：過激なセリフを恥ずかしがるどころか、攻めの姿勢で挑めていたのがすごいよね！

伊瀬： いい意味で、セリフの意味をあんまり深く考えてなかったんですよ。あの頃はまだ子どもだったというか、一個一個のド下ネタみたいなセリフも、「へー、これ言えばいいんだ」みたいな感じで。だから恥ずかしいというより、「むしろクールでカッコいい」という気持ちでした。すごくいい時期にやれたなと思います。

■お気に入りエピソードにみる『パンスト』の革新性

――旧作が放送当時にかなりの反響を呼びましたが、『パンスト』以前と『パンスト』以降で、何か周囲で変化などはありましたか？

小笠原： 私は特に何もないです（笑）。SNSというものを全くやらないので……。

伊瀬：私は『パンスト』で海外ファンの方が増えた実感があります。2010年の放送当時、ちょうどTwitter（現X）などのSNSが流行り出した時期でもあったので、海外ファンの方からのリプライもたくさんいただきました。自分の出演作品が日本だけではなくて、海外でもすごく人気になっていると感じたのも、もしかしたら『パンスト』が初めてだったかもしれません。あと、私の演じるストッキングも、姉さんの演じるパンティも、すごく個性が強いキャラクターデザインじゃないですか。こういうアメコミ風なデザインって、日本のアニメでは当時珍しかったので、そういうキャラクターを演じられたことで「ストッキング役の伊瀬茉莉也」という認知に繋がったのではないかと。今でも、私の代表作のひとつに挙げていただく方は多いと思います。

――旧作で、特にお気に入りのエピソードを教えてください。

小笠原： ずっと言ってるんですけど、私は#10「チャック・トゥ・ザ・フューチャー」です。あれは本当に素晴らしかった。どんな話かというと……うーん、結局なんなんでしょう（笑）？ 口で説明するのが難しいのですが、でも、あんなに実験的なエピソードを終盤に入れてくるところが、『パンスト』の革新性を表していますよね。

伊瀬： 姉さんのお気に入りは「チャック・トゥ・ザ・フューチャー」なんだ。なんか大人だ。というか、“ギークボーイ”と絡むエピソードではないんだ（笑）。

ーー「チャック・トゥ・ザ・フューチャー」以外にも#10では、パンスト姉妹がバンド形式で「D City Rock」を披露する「HELP! 二人はエンジェル」も、MVのようなスタイリッシュさが印象に残っています。

小笠原：ありまたね。

伊瀬： うーん、懐かしい。思い出深いエピソードが多くてひとつに絞るのが難しいですが、強いて挙げるなら、私は#5「ヴォミッティング・ポイント」かな。今では『ダンダダン』や『呪術廻戦』などでシリーズ構成・脚本を務める瀬古浩司さんが脚本を担当した初期作品なんですよね。

小笠原：これも衝撃的な回だった。

伊瀬：このエピソード、切ないのよ。会社の中でも邪魔者扱いされているサラリーマンのおじさんが、娘の誕生日だから早く家に帰りたいのに、会社の飲み会に無理やり参加させられて、たくさんお酒飲まされて、ゴーストになっちゃって……。

小笠原：急にこれまでの『パンスト』と絵柄が変わるし、パンスト姉妹がほとんど出てこないし、別のアニメが始まったのかと思うよね（笑）。

伊瀬：でも、人がゴーストになるまでの過程が描かれていて、すごく印象的だった。あと、このおじさんの娘がパンスト姉妹のファンなんだよね。後半、ゴースト退治に現れたパンティとストッキングが、誕生日の娘さんのためにサインを残して去っていくところもクール。

■「コンプラに厳しい世の中になっても、『パンスト』は『パンスト』」

ーーこの「ヴォミッティング・ポイント」で「これで世界の三大汚物をコンプリートってわけ！」というパンティのセリフもありますが、『パンスト』といえば性的描写から糞尿・吐瀉物などの汚物まで、“下品”とされるネタをふんだんに盛り込んでいるところも特徴でした。旧作からの15年間でだいぶコンプライアンスに厳しい世の中になりましたが、新作の台本を読んで作風の変化は感じましたか？

小笠原：旧作と比べて“喘ぎ”は減っているかなと感じましたが、だからといって内容は変わらない。コンプラに厳しい世の中になっても、やっぱり『パンスト』は『パンスト』だなって。

伊瀬：私も、世間に配慮して大人しくなったという印象は全くないです。相変わらずパンティ＆ストッキングはクールで、ビッチで、イケてる天使。

小笠原：むしろ過激になってない（笑）？ 初っ端からパンティのアソコがデカデカと映されていたし。他にも、#4のEPISODE9.「昨日に向って撃て！」とか、画風が昔のカートゥーン風になって、声優さんも入れ替わっちゃって、最終的にマルチバース展開になったり、もうめちゃくちゃだったよね（笑）。

伊瀬：旧作から15年も経てば、時代や価値観だけでなく、制作陣もクリエイティブの面で変化があると思います。その結果、過激さのベクトルや見せ方が変わった部分はあるかもしれませんが、芯の部分はずっと同じ印象です。

ーー時代性という話でいえば、新キャラクターであるポリエステル＆ポリウレタン兄弟の“今っぽさ”や、#1で“ギークボーイ”ことブリーフが脳内会議で「時代にアジャストするんだろ」と自分に語るシーンなどは、令和にあわせたアップデートを意識されていると感じました。

小笠原：確かに。あと以前と違う点でいうと、#4のEPISODE8.「ペット・セメタリ―ヒルズ」でパンティが子猫のゴーストを拾いましたが、以前よりもこういう“良い話”が増えたかなというのは思いましたね。

■映画愛が炸裂！ オマージュ満載の『パンスト』

ーーでは、15年ぶりにパンティとストッキングを演じるにあたり、どのように感覚を取り戻しましたか？

小笠原：“取り戻す”という意識は特にしませんでした。口上のシーン以外は、旧作も観ていないです。そんなにすごく意気込んだりもせず、すごくフラットにパンティ役に入っていきましたね。

伊瀬：私は、ひとまず旧作を復習がてら観ました。それで、15年前の自分を再確認したところ、想像よりも芝居がゆるっと……すごく良い意味で肩の力が抜けていたと感じて。今の方が“上手い芝居”はできると思いますが、「でもこの脱力感をあえて再現しないと、ストッキングというキャラクターがズレちゃうな」とかいろいろ考えていたけど、アフレコが始まって姉さんの隣に立ったら「あ、もういいや、考えるのやめよ」「なんかもう、姉さんについてこう」という気持ちになりました（笑）。

ーーおふたりの“バディ感”を表すようなエピソードですね。

小笠原：ですね。15年経って、パンスト姉妹の絆みたいなものは深まった感じがします。

伊瀬：15年経ったということは、中の人も15年という時間を重ねたわけです。その間に、本当にいい意味でいろいろな経験を経て、大人になりました。進化……これを“進化”と呼びましょう。15年前よりも進化して、自分自身がお芝居をすごく楽しめたし、皆さんのお芝居も以前よりスッと入ってきたし、ストーリーへの理解も深まったし、とても有意義な現場でした。

ーーパンティとストッキングのコンビだけではなく、デイモン姉妹も加わって、4人チームで動くことが多くなりましたが、スキャンティ役の小松由佳さん、ニーソックス役の渡辺明乃さんとのアフレコでの掛け合いなどはいかがでしょうか？

小笠原：すごく楽しいよね！

伊瀬：最高ですよ。デイモン姉さんたちはすごいです。お芝居がいい意味でぶっ飛んでて、面白いだけじゃなく、頼もしい存在。旧作はパンスト姉妹 VS デイモン姉妹という構図が多かったんですけど、新作でちゃんと“4人チーム”になったことがアフレコで感じられて。収録はとにかく楽しかったです。

小笠原：パンスト姉妹とデイモン姉妹の4人チームになって変わった点といえば……人数が増えて、たまに口上のシーンで「あれ？ 誰がどのセリフだっけ？」ってなることはありました（笑）。

伊瀬：あと、それぞれの姉妹が個別に絡むシーンが増えましたよね。パンティと喧嘩したストッキングに対してデイモン姉妹の姉・スキャンティが「姉というものは……」と語るシーンとか、デイモン姉妹の妹・ニーソックスの誕生日をパンティが祝ってあげるエピソードとか胸熱！

ーーデイモン姉妹のほか、新たに榎木淳弥さんと上村祐翔さんがそれぞれ演じるポリエステル＆ポリウレタン兄弟、青山吉能さんが演じるガンスミスビッチ、斉藤貴美子さんが演じるスーパーガイ・ジンなど、個性的な新キャラクターも増えましたね。

小笠原：旧作は1話限りのゲストキャラクターという形が多かったので、新しくレギュラー／準レギュラーキャラクターが増えるのはすごく楽しみでした。皆さん面白い人だし、現場もとにかく楽しかったですね。ただ、新天使兄弟だけは、ちょっと腹立つなって（笑）。

伊瀬：そうね（笑）。新天使兄弟は今の若者っぽいキャラクター設定なので、仕事中でも「定時になったから帰ります」とか「これ以上は僕たちの仕事じゃないんで～」とか、そういうタイプ。ある意味、正しいっちゃ正しいのかもしれないけど、いちいち鼻につくよね（笑）。

小笠原：なんか、他人を見下してる感じもするし（笑）。

伊瀬 ：そうそうそう！ こっちはコミュニケーション取ろうとしてるのに、自分たち以外に興味ないんだろうね。「時代遅れな方々」「おばさんたち」とか、そういう扱いにもカチーンみたいな（笑）。そんな新天使兄弟を演じる榎木くんと上村くんのお芝居が本当にすごく秀逸です。素晴らしいお芝居をしてくれるおかげで、ちゃんとムカつく。本当にイラっとする（笑）。

ーー1話限りのゲストも相変わらず豪華で、新作では野島健児さんや小山力也さん、置鮎龍太郎さん、飛田展男さんなどがご出演されています。

小笠原：本当に毎回ゲストが豪華で、「すごい！」と思う反面、「こんなことやらせちゃっていいのかなぁ……」という気持ちもあります（笑）。

伊瀬：毎回ゲストに来てくださった声優さん方に、なぜか私たちが「すみません……」と作品を代表して謝る流れになっています（笑）。とある洋画をオマージュした#3のEPISODE6.「F*CK & FURIOUS」とか、お下品全開な回に本家吹き替えキャストの楠大典さん、高橋広樹さん、甲斐田裕子さんらが来てくださったときも「大丈夫なの？」って思いました（笑）。それでもノリノリで参加してくださる先輩方の懐の深さをいつも感じますね。

小笠原：本当にそうだよね。

伊瀬：でも、オマージュ元になった映画を観たことがないけど興味を持った……という方もきっといるよね、これをきっかけに。

小笠原：あれをきっかけに（笑）!?

伊瀬：『パンスト』は旧作から映画へのオマージュをふんだんに取り入れているので、元となった映画をチェックしてくださる方もきっといると思う。『パンスト』はちゃんと映画界に貢献しているよ、たぶん。

ーー個人的に、バズ・ラーマン監督の『ロミオ+ジュリエット』が好きなので、旧作のクライマックスにあたる#12のEPISODE.26「パンティ+ブリーフ」はとても好きでした。

小笠原：あの水槽のシーン！ パンティとギークボーイのラブロマンスを匂わせておきながら、結局ラストは『パンスト』らしい終わり方になっちゃったけど（笑）。

ーーほかにもオマージュが見られる作品だと、#9のEPISODE.17「ゴースト～ダテンシティの幻～」なども印象深いです。

伊瀬： ストッキングが、恋を知らずに死んだ男たちから生まれた、不細工で臭いゴーストと恋をする回ですね。

小笠原： あれもすごく切ない話だった。パンティって奔放なタイプだから「好きになった相手がたまたまゴーストだっただけじゃん」って受け入れるかと思ったら、誰よりも一番反対していたのが意外だったなぁ。

伊瀬： おそらく姉として、いろいろな男たちを知ってるからこそ、「その男はやめとけ」「お前が痛い目見るぞ」という人生経験からのアドバイスをくれてたんでしょうね。そう思うと、なんだかんだ喧嘩ばかりしていてもパンティとストッキングは素敵な姉妹ですよね。あと、そのエピソードでは挿入歌「CHOCOLAT feat.Mariya Ise」を歌わせていただいたのもあって、とても思い出深い回です。

■小笠原亜里沙＆伊瀬茉莉也のリアルな“推し活”事情

ーーそんなパンスト姉妹は、パンティが“セックス”、ストッキングが“スイーツ”という欲望に忠実です。今、おふたりの原動力になっている欲望＝好きなものはなんでしょうか？

小笠原：私は読売ジャイアンツです！ チームカラーであるオレンジのものを見ると思わず買っちゃう。私の血もきっとオレンジですね（笑）。

伊瀬：なんでそんなにジャイアンツが好きになったんですか？

小笠原：すごいカッコいいピッチャーがいてね、高校生の頃にハマったんだ。

伊瀬：へー！ そんなに長い間応援しているのすごい！ 私は割と最近ではあるのですが、K-POPアイドルグループのStray Kidsが大好きです。今まで一度もアイドルや芸能人にハマったことなかったんですが、初めてファンクラブにも入って、ライブで遠征したりも。そのおかげで“ファンの気持ち”というものを身をもって知りました。私を応援してくださっているファンの方々にも、「もっとファンサービスをいっぱいしてあげればよかったな」と……自身のオタ活を通していろいろ学んでおります。

ーー最後に、『Newパンスト』もそろそろ終盤に差し掛かりますが、ファンの方へ向けてメッセージをお願いします。

小笠原：残りの放送も少なくなってきましたが、「ここまでやるんだ」「さすがだな」と思うようなエピソードがまだまだ残っています。私自身、まだオンエアされていない回がどのように仕上がっているか非常に楽しみです。そして、これからやっと本題というか、芯に迫るストーリーが始まるので、『Newパンスト』ではどのようなラストを迎えるのか、ぜひ最後まで見届けてください。

伊瀬： 最終話に向けて、パンスト姉妹とデイモン姉妹、そして新天使兄弟のみんなが入り乱れ、そしてガーターベルトの言ってた“あの言葉”などいろいろな伏線が回収され、“とある真実”に向けて、物語が加速していきます。本当にクリエイターの皆さんが素晴らしく、『パンスト』ファンの期待を裏切らない最終回になっていると思うので、ぜひ楽しみに待っていてください。今回も、きっと誰も想像できない結末になっていると思います。（文＝小野瀬太一朗）