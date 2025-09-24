ウィルＧは急反発し年初来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正 ウィルＧは急反発し年初来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正

ウィルグループ<6089.T>は急反発し年初来高値を更新している。同社は２２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３４６億円から１４０４億円（前期比０．５％増）へ、営業利益を２５億円から２７億５０００万円（同１７．６％増）へ、純利益を１５億６０００万円から１７億３０００万円（同４９．８％増）へ上方修正しており、これを好感した買いが入っている。



上期において、国内Ｗｏｒｋｉｎｇ事業で建設技術者領域が堅調であることに加え、セールスアウトソーシング領域などの既存領域も順調に推移していることが要因。また、海外Ｗｏｒｋｉｎｇ事業で為替レートが想定よりも円安に推移していることもプラスに働く。更に下期も主に国内Ｗｏｒｋｉｎｇ事業が堅調に推移する見通しであることを織り込んだ。



出所：MINKABU PRESS