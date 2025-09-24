MLBの2025年レギュラーシーズンは各球団が残り10試合を切っており、プレーオフ行きをかけた戦いが熱を帯びている。

そんななか、公式サイトは23日（日本時間24日）、「最終のMVP投票：最終週に向けてア・リーグの争いは激戦に」と題してMVPの模擬投票の結果を公開。ヤンキースとマリナーズの主砲による戦いが熾烈を極めている。



■公式サイトも五分五分の評価

MLB公式サイトのブライアン・マーフィー記者が掲載した記事では、識者が今季ここまでのパフォーマンスに残り数試合の展開を考慮。各リーグのトップ5に1～5ポイントを与えて評価したものをランク付けしている。

ア・リーグで1位に立ったのがヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手で、21人から1位票を獲得。2022、24年のMVP受賞者である33歳は今季も22日（同23日）終了時点で打率.326、49本塁打、105打点を記録し、自身初の首位打者と2年連続50本塁打を視界に捉える。記事内では、「身長6フィート7インチ（約201cm）のジャッジは、MLB史上最も背の高い首位打者になる可能性がある」とタイトル獲得に期待を寄せている。

2位につけるのがマリナーズのカル・ローリー捕手で19人から1位票を獲得。22日（同23日）終了時で58本塁打を放ち、捕手のシーズン最多、スイッチヒッターのシーズン最多を塗り替え、ケン・グリフィーJr.が持っていた球団最多も更新するなど記録的なシーズンを過ごす。「60本塁打の大台に乗る7人目の選手、初の捕手になる可能性がある」と期待を込め、「地区優勝が確実視されるチームで達成することになる。MVP候補としては十分だろう」と太鼓判を押している。

今季の成績からア・リーグは両者による一騎打ちと見られており、今回のランキングでも1位票はわずか「2」。僅差のままシーズン終盤を迎えているなか、記事内でも「ジャッジとローリーのどちらを選ぶかは、リーグ関係者の間でも五分五分だ」と甲乙つけがたい状況だと記されている。はたして、最終局面を迎えたア・リーグMVP争いを制するのはどちらか。