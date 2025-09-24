目黒蓮がミラノを散歩。美しい横顔から爽やかな笑顔まで異国で見せた自然体な姿に「最後に微笑むのずるい」「キングの余裕すら感じる」の声
Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。イタリア・ミラノを散歩する様子を公開した。
関連：【動画】2024年にイタリアを訪れた際には佐久間大介と合流した目黒蓮／【画像】FENDI（フェンディ）を纏った目黒蓮
目黒は9月22日に開催の『フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』に参加するためミラノへ。千葉・成田国際空港では、FENDI（フェンディ）のアイテムに身を包んだ姿を見せ、空港ファッションでも存在感を放った。
■FENDIルックで緑が映える通りを歩く目黒蓮
「散歩」というコメントに「#FENDI」のハッシュタグを添えて公開されたのは、背中に“FENDI”のロゴが入った黒のレザージャケットに黒パンツを合わせた目黒が、路肩に車が連なった緑が映える通りを歩く姿。
横顔から始まり、少ししてカメラに気づくと穏やかな表情を見せる。そのまま歩みを進め、ラストは爽やかな笑みを残してフレームアウトした。
異国の街並みに溶け込みながらも自然体で佇む目黒の姿に、ファンからは「大好きなお散歩ができてよかったね」「散歩に見えないほどかっこよくてびっくり」「最後に微笑むのずるい」「キングの余裕すら感じる」といった声が寄せられている。
目黒蓮のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/
■2024年にイタリアを訪れた際には佐久間大介と合流した目黒蓮
■FENDI（フェンディ）を纏った目黒蓮
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/