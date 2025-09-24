Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。イタリア・ミラノを散歩する様子を公開した。

関連：【動画】2024年にイタリアを訪れた際には佐久間大介と合流した目黒蓮／【画像】FENDI（フェンディ）を纏った目黒蓮

目黒は9月22日に開催の『フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』に参加するためミラノへ。千葉・成田国際空港では、FENDI（フェンディ）のアイテムに身を包んだ姿を見せ、空港ファッションでも存在感を放った。

■FENDIルックで緑が映える通りを歩く目黒蓮

「散歩」というコメントに「#FENDI」のハッシュタグを添えて公開されたのは、背中に“FENDI”のロゴが入った黒のレザージャケットに黒パンツを合わせた目黒が、路肩に車が連なった緑が映える通りを歩く姿。

横顔から始まり、少ししてカメラに気づくと穏やかな表情を見せる。そのまま歩みを進め、ラストは爽やかな笑みを残してフレームアウトした。

異国の街並みに溶け込みながらも自然体で佇む目黒の姿に、ファンからは「大好きなお散歩ができてよかったね」「散歩に見えないほどかっこよくてびっくり」「最後に微笑むのずるい」「キングの余裕すら感じる」といった声が寄せられている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

■2024年にイタリアを訪れた際には佐久間大介と合流した目黒蓮

■FENDI（フェンディ）を纏った目黒蓮

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/