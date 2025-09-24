日経平均24日前引け＝反落、193円安の4万5300円 日経平均24日前引け＝反落、193円安の4万5300円

24日前引けの日経平均株価は反落。前営業日比193.36円（-0.43％）安の4万5300.30円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は646、値下がりは893、変わらずは75。



日経平均マイナス寄与度は85.09円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が79.42円、ソニーＧ <6758>が23.47円、リクルート <6098>が19.04円、ＴＤＫ <6762>が18.49円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を59.76円押し上げ。次いで東エレク <8035>が25.32円、スズキ <7269>が10.87円、コナミＧ <9766>が10.30円、任天堂 <7974>が10.13円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、機械、鉱業、医薬品が続いた。値下がり上位にはガラス・土石、サービス、金属製品が並んだ。



