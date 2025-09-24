¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Åê¼ê¥é¥¤¥Êー¡È170¥¥íº¸¼êÄ¾·â¡É¤Ç¥Ò¥ä¥ê¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×¡¡¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¹²¤Æ¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¡Ä¡Ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²óÎ¢¤ÎÅêµå¤ÇÅêÄ¾¤òº¸¼ê¤Ë¼õ¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¹¬¤¤Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂ³Åê¡¢¤½¤Î¸å¤âÁê¼êÂÇÀþ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥ìー¥Êー¤òÀ©¤·¤ÆÂ³Åê
ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤È2²óÎ¢¡¢¤É¤Á¤é¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£1ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Èー¥Þ¥¹³°Ìî¼ê¤Ë3µåÌÜ¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤òÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â®ÅÙ105.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó170.2¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤¬º¸¼êÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£ÃÆ¤¤¤¿µå¤ò¤¹¤«¤µ¤º½¦¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤¹¤ë¤â¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¶·ÀÊ¤¬»×¤ï¤º¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡×¤È¶«¤Ö¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¡£ÆÍÁ³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Û¤«¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤êÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥È¥ìー¥Êー¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¸åÂ³¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢4²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥ÅêÃæ¡£º£µ¨14ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç2¾¡ÌÜ¤Ê¤ë¤«¡¢ÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Ç¤Î54¹æ¥¢ー¥Á¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£