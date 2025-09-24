　24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比17.6％減の1474億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.9％減の1117億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　金上場投資信託 <1672> など27銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> が4.37％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.89％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> が3.77％高、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が3.75％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> は3.39％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が193円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金683億8400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均814億8600万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が107億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が84億2900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が62億1100万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が59億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が40億400万円の売買代金となった。

