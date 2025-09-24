東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＤＭＰ、アディッシュがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＤＭＰ、アディッシュがS高

24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数189、値下がり銘柄数364と、値下がりが優勢だった。



個別ではディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、アディッシュ<7093>がストップ高。ハッチ・ワーク<148A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、オプロ<228A>、サンクゼール<2937>、フォーライフ<3477>など21銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、トゥエンティーフォーセブンホールディングス<7074>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、ＢＣＣ<7376>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ安。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>は年初来安値を更新。ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、ビーマップ<4316>、ジンジブ<142A>、バンク・オブ・イノベーション<4393>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

