ETF売買代金ランキング＝24日前引け
24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 68384 -26.5 35100
２. <1357> 日経Ｄインバ 10761 -19.0 7651
３. <1360> 日経ベア２ 8429 8.6 187.8
４. <1540> 純金信託 7299 55.9 17440
５. <1458> 楽天Ｗブル 6211 -9.4 41620
６. <1321> 野村日経平均 5950 -34.2 46700
７. <1579> 日経ブル２ 4004 -18.0 377.8
８. <1459> 楽天Ｗベア 2637 69.7 309
９. <2644> ＧＸ半導日株 2299 43.0 2251
10. <1306> 野村東証指数 1599 -14.9 3279.0
11. <2036> 金先物Ｗブル 1566 66.8 125600
12. <1326> ＳＰＤＲ 1541 109.7 51110
13. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1200 1.3 2225
14. <1542> 純銀信託 1180 -28.7 19800
15. <314A> ｉＳゴールド 1156 71.5 263.5
16. <1541> 純プラ信託 1092 213.8 6860
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1024 25.3 53950
18. <1330> 上場日経平均 942 38.5 46750
19. <1568> ＴＰＸブル 906 -14.3 608.8
20. <1489> 日経高配５０ 856 21.2 2578
21. <1320> ｉＦ日経年１ 780 -9.3 46560
22. <1329> ｉＳ日経 649 23.1 4682
23. <200A> 野村日半導 620 -24.4 2010
24. <1328> 野村金連動 573 -16.0 13275
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 552 14.8 2085.5
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 512 32.3 57510
27. <1308> 上場東証指数 500 12.1 3241
28. <1358> 上場日経２倍 479 -43.9 66140
29. <1671> ＷＴＩ原油 467 217.7 3033
30. <1398> ＳＭＤリート 434 78.6 1973.0
31. <1655> ｉＳ米国株 422 -14.2 708.9
32. <1348> ＭＸトピクス 359 154.6 3267.0
33. <2865> ＧＸＮカバコ 344 -28.9 1105
34. <1476> ｉＳＪリート 337 -11.5 2000
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 336 373.2 323.1
36. <1580> 日経ベア 313 6.5 1257.5
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 291 -16.9 650.2
38. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 279 426.4 1662
39. <1571> 日経インバ 271 -81.9 474
40. <213A> 上場半導体株 263 630.6 185.0
41. <2244> ＧＸＵテック 251 -17.7 2861
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 243 -46.6 28315
43. <1597> ＭＸＪリート 225 0.0 1975
44. <1678> 野村インド株 216 18.0 333.5
45. <1615> 野村東証銀行 215 -41.4 462.3
46. <412A> 野村台湾テク 215 -46.7 2036
47. <1346> ＭＸ２２５ 212 -74.2 46770
48. <1369> Ｏｎｅ２２５ 212 583.9 45440
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 210 -3.7 1119
50. <1545> 野村ナスＨ無 208 -86.4 36670
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
