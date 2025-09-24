　24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 68384　　 -26.5　　　 35100
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10761　　 -19.0　　　　7651
３. <1360> 日経ベア２　　　　8429　　　 8.6　　　 187.8
４. <1540> 純金信託　　　　　7299　　　55.9　　　 17440
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6211　　　-9.4　　　 41620
６. <1321> 野村日経平均　　　5950　　 -34.2　　　 46700
７. <1579> 日経ブル２　　　　4004　　 -18.0　　　 377.8
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2637　　　69.7　　　　 309
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　2299　　　43.0　　　　2251
10. <1306> 野村東証指数　　　1599　　 -14.9　　　3279.0
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　1566　　　66.8　　　125600
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1541　　 109.7　　　 51110
13. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1200　　　 1.3　　　　2225
14. <1542> 純銀信託　　　　　1180　　 -28.7　　　 19800
15. <314A> ｉＳゴールド　　　1156　　　71.5　　　 263.5
16. <1541> 純プラ信託　　　　1092　　 213.8　　　　6860
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1024　　　25.3　　　 53950
18. <1330> 上場日経平均　　　 942　　　38.5　　　 46750
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　 906　　 -14.3　　　 608.8
20. <1489> 日経高配５０　　　 856　　　21.2　　　　2578
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　 780　　　-9.3　　　 46560
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　 649　　　23.1　　　　4682
23. <200A> 野村日半導　　　　 620　　 -24.4　　　　2010
24. <1328> 野村金連動　　　　 573　　 -16.0　　　 13275
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 552　　　14.8　　　2085.5
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 512　　　32.3　　　 57510
27. <1308> 上場東証指数　　　 500　　　12.1　　　　3241
28. <1358> 上場日経２倍　　　 479　　 -43.9　　　 66140
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 467　　 217.7　　　　3033
30. <1398> ＳＭＤリート　　　 434　　　78.6　　　1973.0
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 422　　 -14.2　　　 708.9
32. <1348> ＭＸトピクス　　　 359　　 154.6　　　3267.0
33. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 344　　 -28.9　　　　1105
34. <1476> ｉＳＪリート　　　 337　　 -11.5　　　　2000
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 336　　 373.2　　　 323.1
36. <1580> 日経ベア　　　　　 313　　　 6.5　　　1257.5
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 291　　 -16.9　　　 650.2
38. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 279　　 426.4　　　　1662
39. <1571> 日経インバ　　　　 271　　 -81.9　　　　 474
40. <213A> 上場半導体株　　　 263　　 630.6　　　 185.0
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 251　　 -17.7　　　　2861
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 243　　 -46.6　　　 28315
43. <1597> ＭＸＪリート　　　 225　　　 0.0　　　　1975
44. <1678> 野村インド株　　　 216　　　18.0　　　 333.5
45. <1615> 野村東証銀行　　　 215　　 -41.4　　　 462.3
46. <412A> 野村台湾テク　　　 215　　 -46.7　　　　2036
47. <1346> ＭＸ２２５　　　　 212　　 -74.2　　　 46770
48. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 212　　 583.9　　　 45440
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 210　　　-3.7　　　　1119
50. <1545> 野村ナスＨ無　　　 208　　 -86.4　　　 36670
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース