米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開を記念して、『チェンソーマン』原作者・藤本タツキと行ったスペシャル対談を公開した。

2022年に放送されたTVシリーズより、3年ぶりにタッグを組み、今回の対談で初めて対面を果たした二人。TVシリーズ放送前から藤本作品の熱烈なファンだったという米津は、「自分も子供のころに漫画家になりたかった人間なので、ほとんど歳も変わらない人がこれだけ衝撃的なものを描いているという事実に、ものすごく刺激を受けたというか。音楽とジャンルは違いますけど、負けてられないというか、自分も頑張らなきゃみたいな気持ちになったのをすごく覚えています」と話し大絶賛。

▲藤本タツキ自画像

一方、学生の頃から米津の楽曲の大ファンだという藤本タツキも「米津さんの歌って聴いた人にとって分かりやすいというか、作品のガイドラインとなるような曲をたくさん作っていらっしゃると思っていて。もしかしたら『チェンソーマン』（のオープニングテーマ）にした時に、“すごい説明的すぎになってしまうのかな…？”って思ったんですけど、米津さん拾うのが上手なので。上手く拾う部分は拾って、いい意味でチャランポランな部分が「KICK BACK」でも入ってて。めっちゃ良い曲になってるなって思いました」と、TVシリーズのオープニングテーマ「KICK BACK」に対する思いを改めて語った。

対談後半では、主題歌「IRIS OUT」とエンディングテーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の制作秘話はもちろん、藤本タツキにとってのレゼというキャラクターの存在について、子供のころに読んだ漫画や本、映画の話や活動を始めたきっかけなど、独自の世界観を貫くクリエイター同士、どのようにそれぞれの作品世界を構築しているのかといったプロフェッショナルな一面から、同世代ならではの親近感と共通の感性で大いに盛り上がる場面まで、多岐にわたるトークが展開されたという。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師「IRIS OUT」、エンディングテーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」は配信中。米津玄師のダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は、初回限定となる「IRIS OUT盤」、「JANE DOE盤」、「通常盤」の全3形態で展開しており、本日リリースされた。初回特典として「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」のチケット2次先行の申込ができるシリアルナンバーが封入され、9月28日23時59分までの受付となる。

2025年9月24日（水）発売

※劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

2025年9月15日（月）配信リリース

※劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ

2025年9月22日（月）配信リリース

・IRIS OUT盤 CD+ポラロイド（レゼ）＋アクリルスタンド（レゼ）＋ポーチケース ￥4,900（税込）

・JANE DOE盤 CD+DVD＋破片ケース ￥3,560（税込）

IRIS OUT

1.劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』 本予告

2.KICK BACK / Music Video

＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞チケット2次先行シリアルナンバー（抽選）

ホログラムステッカー（2枚セット）

11/ 6 (金) 開場 17:00 開演 18:30 長野 長野ビッグハット

11/ 7 (土) 開場 15:30 開演 17:00 長野 長野ビッグハット

11/11(水) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama

11/12(木) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama

11/18(水) 開場 17:00 開演 18:30 大阪 大阪城ホール

11/19(木) 開場 17:00 開演 18:30 大阪 大阪城ホール

11/27(金) 開場 17:00 開演 18:30 福岡 マリンメッセ福岡A館

11/28(土) 開場 15:30 開演 17:00 福岡 マリンメッセ福岡A館

12/ 3 (木) 開場 17:00 開演 18:30 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

12/ 4 (金) 開場 17:00 開演 18:30 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

12/ 8 (火) 開場 17:00 開演 18:30 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館

12/ 9 (水) 開場 17:00 開演 18:30 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館

12/16(水) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama

12/17(木) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama チケット料金（ファミリー席はCD封入先行のみの受付となります）

指定席 ￥ 9,900 税込

ファミリー席(大人) ￥ 9,900 税込

ファミリー席(お子様) ￥ 7,500 税込 チケット受付

2次先行申込

Single「IRIS OUT / JANE DOE」CD封入シリアルナンバー受付（抽選）

受付期間 9月22日(月) 12:00〜9月28日(日) 23:59 米津玄師 公式チケットサイト

◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

2025年9月19日（金）全国公開 © 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社 ◆STORY

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく…。 ◆STAFF

原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）

監督 𠮷原達矢

脚本 瀬古浩司

キャラクターデザイン 杉山和隆

副監督 中園真登

サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿

メインアニメーター 庄一

アクションディレクター 重次創太

悪魔デザイン 松浦力 押山清高

衣装デザイン 山本彩

美術監督 竹田悠介

色彩設計 中野尚美

カラースクリプト りく

3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広

撮影監督 伊藤哲平

編集 吉武将人

音響監督 名倉靖

音楽 牛尾憲輔

配給 東宝

制作 MAPPA 主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.） ◆CAST

デンジ 戸谷菊之介

ポチタ 井澤詩織

マキマ 楠木ともり

早川アキ 坂田将吾

パワー ファイルーズあい

東山コベニ 高橋花林

ビーム 花江夏樹

暴力の魔人 内田夕夜

天使の悪魔 内田真礼

岸辺 津田健次郎

副隊長 高橋英則

野茂 赤羽根健治

謎の男 乃村健次

台風の悪魔 喜多村英梨 レゼ 上田麗奈 ◆WEB

