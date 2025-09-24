株にハマる水谷隼、NISAで買ってみた！銘柄発表で「期待値高いでしょ」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が22日、自身のXを更新。画像を投稿しながら、株投資で新たに仕込んだ銘柄を明かした。
【画像】ひえっ…マイナス1600万円！ 気になる水谷隼の株取引スクショ
水谷は先日、「久しぶりのIPO当選」と報告。オリオンビールのIPOが当選したことを説明していた。
その続報として、「当選したオリオンビールNISAで買ってみた 期待値高いでしょ」とあわせて画像を投稿した。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。ケタ違いの含み損も明かして、FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
