¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ì¤ëµ¨Àá¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×³¹¤Ç½©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ì¤ëµ¨Àá¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éµ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£½©¤ÎË¬¤ì¤È¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤Ç¤¤ëµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Çà¾ÚÌÀ¼Ì¿¿á¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡Ø¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¡Ù¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢º¸¼ê¤òÆ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ¤ÎÁ°¤Ç¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÉþÁõ¤¬¿¼¤¤ÎÐ¤Ë±Ç¤¨¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÈù¾Ð¤ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎWEB¾å¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢9·î24Æü¡¦10»þ40Ê¬¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬115.6Ëü¿Í¡£
YouTube¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬68.6Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
