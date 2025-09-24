À¤Âå¶þ»Ø¤Î10ÈÖ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡È²ÃÂ®ÎÏ¡É¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡¡ÍýÁÛ¤ÏÅ·ºÍ¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¡×
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹2Ç¯MFÊ¿ÅçÂç¸ç
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ï¡¢2Ç¯À¸MFÊ¿ÅçÂç¸ç¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ÈÂç²ñMVP¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïº£¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁá¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î15Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EASTÂè13Àá¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤È¤Î°ìÀï¡£¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿10ÈÖ¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾44Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇÆ±¤¸2Ç¯À¸¤ÎFWµÈÅÄÌ«³¤¤¬¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤à¡£¡ÖÊ¿Åç¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ä¤è¤ê·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤Î¥¿¡¼¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µÕÅ¾¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤ÇÁê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ½Â¬¤·Á°¸þ¤¤Ë½¦¤¦¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÂ¸µ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤«¤é¡¢ÁÇÁá¤¯¾åÈ¾¿È¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´ó¤»¤ËÍè¤¿DF¤ò¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Êº¸Á°¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ËÌ«³¤¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¤ÇÌ«³¤¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÐÖµ¤·¤¿DF¤ÈµÈÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿DF¤Î2¿Í¤Î°Õ¿Þ¤òÁà¤ê¡¢¤«¤ÄµÈÅÄ¤Î°Õ¿Þ¤Ë´°àú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¹¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤âÊ¿Åç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¯ÅÙ¤È¥¥ì¤¬Á´¤¯Íî¤Á¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤ÏµÈÅÄ¤È郄ÌÚ±Í¿Í¤Î2¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËä¤á¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¡£¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ë¤Î¤«¡¢ÆâÂ¦¤Ë¹Ê¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î´äÅÚ¤½¤é¤Î¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤«¡¢3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤â¼Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¾®¹ï¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥·¥§¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¥¥ì¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶î¤±°ú¤¤ÇËÝÏ®¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¶¯¤á¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼ÀÉ÷ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¤Æâ¡ÊÌÔ¡Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ã¸ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËèÆüÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥È¥Ã¥×&¥À¥Ã¥·¥å¤ÎºÝ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤È¥ê¥º¥à¡¢¤½¤·¤Æ¼ó¤«¤é¾å¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥·¥§¥¤¥×¡¢½éÂ®»þ¤äÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂ¤Î½Ð¤·Êý¤äÆ§¤ß¹þ¤ßÊý¡¢ÃåÃÏ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍýÏÀ¤È¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÀ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÅ°Äì¤·¤ÆËá¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¥¥ì¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥´¥ê¥´¥ê¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹µ÷Î¥¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢»ýÂ³ÎÏ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾å¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ¬Ç¾¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ½Â¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤é¤É¤ó¤É¤ó¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß
¡¡¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ëÊ¿Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÈÅÄ¤ÈDF¸µº½ÚçæÆ¿Î¡Ê¤â¤È¤¹¤Ê¡¦¤¢¤ó¤È¤Ë¡Ë¥¦¥Ç¥ó¥Ð¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÆ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡ØÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤¿¤Þ¤Ë¥æ¡¼¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÍè¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÁ°¶¶°é±ÑÀï¤â2ÆüÁ°¤Ë2¿Í¤¬¥È¥Ã¥×¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ê¿Åç¼«¿È¤âµÈÅÄ¤È¶¦¤ËU-17ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ9·î8Æü¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ«³¤¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ËìÅÍß¤À¤·¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤³¤Ç¤â¡Ø²¶¤Ë½Ð¤»¡ª¡Ù¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤âÌ«³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·è¤á¤¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø²¶¤¬¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«³Ð½½Ê¬¤Î10ÈÖ¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¯Åç¤Î10ÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼¯Åç¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Î²«¶â´ü¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿ËÜ»³²í»Ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÍýÁÛÁü¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ»³¤µ¤ó¤ÏÅ·ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ»³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼þ¤ê¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹³èÌö¤ò¼¯Åç¤Î10ÈÖ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼þ¤ê¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢·ë²Ì¤â°ú¤´ó¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë17ºÐ¤Ï¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÍýÁÛÁü¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë