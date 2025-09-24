カラバオカップ3回戦でサウサンプトンと対戦

イングランド・プレミアリーグのリバプールは現地時間9月23日、カラバオカップ3回戦のサウサンプトン戦に2-1で勝利し、4回戦に駒を進めた。

この試合で決勝ゴールを挙げたフランス代表FWウーゴ・エキティケだが、直後に大失態を犯し、話題を集めている。

ベンチスタートとなったエキティケは後半開始からFWアレクサンデル・イサクに代わり、出場。1-1で迎えた後半40分、DFラインの裏に抜け出したFWフェデリコ・キエーザのパスを受けると、右足で押し込み、劇的な決勝点をマーク。直後にユニフォームを脱いで、自身の背番号22をアピールした。

だが、このセレブレーションを見たチームメートのDFジェレミー・フリンポンは、「なぜ？」と困惑の表情。それもそのはず、後半8分にエキティケは警告を受けていたのだ。直後に主審からユニフォームを脱いだことにより、2枚目の警告を受けて、退場処分となる失態となった。

試合はそのまま終了し、無事に4回戦に駒を進めたが、一歩間違えれば、チームに迷惑をかける可能性があったミス。SNSのファンも困惑。「脱衣退場とかW杯ぶりに見たわ」「脱いじゃうタイプかぁ」「フリンポンもこうなりますわ」「なにしてんねんww」「エキティケよりフリンポンの方が慌てておもろい」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）