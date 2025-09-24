『あんぱん』戸田恵子、再登場 ネット待望の役に歓喜の声続々「ほぼ本人役」「胸アツ」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第128回）が24日に放送され、戸田恵子が声の出演で再登場。演じた役柄に対して、ネット上には「ほぼ本人役」「胸アツ」「声が聞きたかった！」などの反響が巻き起こった。
【写真】収録を見守る嵩（北村匠海）と武山（前原滉）
ある日、アンパンマンをテレビアニメ化したいとテレビプロデューサーの武山（前原滉）が訪ねてくる。だが嵩（北村匠海）は、アンパンマンを傷つけられたくないと言って断ってしまう。あきらめきれない武山は、数日後にまたやってくる。不在だった嵩にのぶ（今田）が彼の熱意を伝えると、嵩はようやく引き受けることに。嵩は主題歌の歌詞も担当。書き上げた歌詞をのぶに見せると、彼女は感激し目を潤ませる…。
そんな第128回の終盤では、2年がかりでテレビアニメ化が実現したアンパンマンのアフレコを見守る嵩と武山の姿が映し出される。
本作で代議士・薪鉄子を演じた戸田が、声のみの出演として第128回で演じたのは声優の戸部由子。嵩と武山が収録を見守る中、アンパンマンの声を担当する由子が「僕、胸の中がとってもホカホカしてるよ。人を助けるって、こんなに胸があったかくなるもん…」とセリフを言ったところで、涙が込み上げてしまい、思わず声を詰まらせてしまう。
現在放送中のアニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系）でもアンパンマンの声を担当している戸田が、戸部由子役でアンパンマンを演じると、ネット上には「戸田恵子さんほぼ本人役で再びキター！」「まさかのご本人サプライズは胸アツ」「戸田さんが出演してくれて嬉しいです！たまるかー！」「戸田恵子さんの声が聞きたかった！ありがとう」といった投稿が相次いでいた。
【写真】収録を見守る嵩（北村匠海）と武山（前原滉）
ある日、アンパンマンをテレビアニメ化したいとテレビプロデューサーの武山（前原滉）が訪ねてくる。だが嵩（北村匠海）は、アンパンマンを傷つけられたくないと言って断ってしまう。あきらめきれない武山は、数日後にまたやってくる。不在だった嵩にのぶ（今田）が彼の熱意を伝えると、嵩はようやく引き受けることに。嵩は主題歌の歌詞も担当。書き上げた歌詞をのぶに見せると、彼女は感激し目を潤ませる…。
本作で代議士・薪鉄子を演じた戸田が、声のみの出演として第128回で演じたのは声優の戸部由子。嵩と武山が収録を見守る中、アンパンマンの声を担当する由子が「僕、胸の中がとってもホカホカしてるよ。人を助けるって、こんなに胸があったかくなるもん…」とセリフを言ったところで、涙が込み上げてしまい、思わず声を詰まらせてしまう。
現在放送中のアニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系）でもアンパンマンの声を担当している戸田が、戸部由子役でアンパンマンを演じると、ネット上には「戸田恵子さんほぼ本人役で再びキター！」「まさかのご本人サプライズは胸アツ」「戸田さんが出演してくれて嬉しいです！たまるかー！」「戸田恵子さんの声が聞きたかった！ありがとう」といった投稿が相次いでいた。