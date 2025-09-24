【映画ランキング】『チェンソーマン レゼ篇』が初登場1位！ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は2位に
9月19〜21日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、人気漫画『チェンソーマン』を映画化した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、初週金土日動員80万7000人、興収12億5100万円をあげ、初登場首位を獲得した。
公開から9週連続トップに君臨していた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、週末金土日動員39万人、興収6億4500万円をあげたものの、ついに首位陥落、2位となった。それでも累計では動員2362万人、興収340億円を超えている。
3位は、公開4週目を迎えた『8番出口』が、週末金土日動員23万7000人、興収3億4000万円をあげ同順位をキープ。累計では動員261万人、興収37億円を突破した。
先週2位発進だった『ブラック・ショーマン』は、週末金土日動員19万8000人、興収2億8000万円と高稼働を見せたものの2つ順位をさげて4位に。5位は、公開16週目を迎えた『国宝』がランクイン。累計では動員1050万人、興収148億円を突破。
上位1〜5位までがすべて東宝配給（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』はアニプレックスとの共同配給）と圧倒的な強さを見せているなか、戦後の沖縄で混沌とした時代を全力で駆け抜けた“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を描き、第160回直木賞を受賞した真藤順丈の同名小説を映画化した『宝島』（東映／ソニー・ピクチャーズ配給）が7位に初登場。
8位にも、漫画家・魚豊の連載デビュー作で、陸上競技の世界で100メートル走に魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた『ひゃくえむ。』が初登場でランクインした。
9月19〜21日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第2位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第3位：『８番出口』
第4位：『ブラック・ショーマン』
第5位：『国宝』
第6位：『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』
第7位：『宝島』
第8位：『ひゃくえむ。』
第9位：『カラダ探し THE LAST NIGHT』
第10位：『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』
