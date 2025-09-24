Mrs. GREEN APPLE、6ヶ月ぶり新アーティスト写真を突如公開 印象ガラリな姿に「びっくり」「大人の色気すごい」と話題に
【モデルプレス＝2025/09/24】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が23日、約6ヶ月ぶりとなる新アーティスト写真を突如公開。SNS上で反響が寄せられている。
【写真】Mrs.GREEN APPLE、話題の新アーティスト写真
アニバーサリーベストアルバム『10』のコンセプトフォト以来約6ヶ月ぶりとなる新たなアーティスト写真では、ミセスの3人がシンプルながらも凛とした佇まいを備えたビジュアルを披露。前回の赤・青・黄色のそれぞれのカラーが印象的な色鮮やかで華やかなアーティスト写真から一転、大人っぽさを漂わせた正装姿で雰囲気をガラリと変えた1枚となっている。
ネット上では、「かっこよすぎてびっくり」「大人の色気すごい」「ビジュ最強」「表情がそれぞれ輝いてる」「今までで一番好き」「素敵すぎるのでお礼を言わせてください」「スタイリッシュな雰囲気で大変良い」と反響が続々。また、新たな楽曲やライブなどの予定が発表されていないこのタイミングでの公開で「アー写が公開されたということは何かある…？」「これからの発表が楽しみすぎる」「ドキドキ」などの声も寄せられ、10周年イヤーも残りあと3ヶ月となり、次なる動きへの期待が高まっている。（modelpress編集部）
◆ミセス、6ヶ月ぶり新アー写で雰囲気ガラリ
