なにわ男子・大西流星、全身ブラックコーデで登場「胸元開きめ」24歳の“大人の魅力”披露
【モデルプレス＝2025/09/24】なにわ男子の大西流星が24日、都内で行われた「SABON NOIR Discovery Lounge」のオープニングセレモニーにスペシャルゲストとして出席。全身ブラックのコーディネートで登場した。
【写真】大西流星、“オタ活”の様子公開
この日、洗練された全身ブラックのコーディネートで登場した大西。胸元の開いたシャツにネックレス、レザー調のアイテムなどを取り入れ、「どうですか？」とその場でくるくる回りながら、笑顔でアピール。「なかなか僕は全身ブラックコーデというのは私服でもないですし、衣装でも『なにわ男子！』というくらいなので（笑）、カラフルなものが多くて、今日は大人っぽく胸元開きめで、背筋が伸びるような大人の気分」と珍しいスタイルなことを明かし、サボンの新作・漆黒のスクラブ製品の世界観にもぴったりの装いとなった。
また、先月24歳の誕生日を迎えたばかりということで、「昔は、24歳の先輩を見ているとすごく大人なイメージがあったんですけど、自分がなってみると意外とまだまだ」といい、「大人になりたくないという気持ちが20代前半からあったんですけど、24歳になってみて、お仕事でご一緒する先輩方みたいに、今は“自立したかっこいい大人”に近づきたいという気持ちが強い」と、年齢とともに変わる心境を率直に語った。
株式会社SABON Japanは、9月25日発売の新商品「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売に合わせて、9月25日（木）〜9月28日（日）まで、渋谷ZEROBASE1Fにて「SABON NOIR Discovery Lounge」（サンプリングイベント）を期間限定で開催。
会場内に設置されるラッキースピンに挑戦した大西は、近くに置かれたミニバスタブを手にとると「絶対入れへんサイズ！可愛い！」と目を丸くさせ、「間違えてグラタンって言いそうになったんですけど、グラタンは入れないでください」と注意喚起して笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大西流星、“オタ活”の様子公開
◆大西流星、全身ブラックコーデで登場
この日、洗練された全身ブラックのコーディネートで登場した大西。胸元の開いたシャツにネックレス、レザー調のアイテムなどを取り入れ、「どうですか？」とその場でくるくる回りながら、笑顔でアピール。「なかなか僕は全身ブラックコーデというのは私服でもないですし、衣装でも『なにわ男子！』というくらいなので（笑）、カラフルなものが多くて、今日は大人っぽく胸元開きめで、背筋が伸びるような大人の気分」と珍しいスタイルなことを明かし、サボンの新作・漆黒のスクラブ製品の世界観にもぴったりの装いとなった。
株式会社SABON Japanは、9月25日発売の新商品「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売に合わせて、9月25日（木）〜9月28日（日）まで、渋谷ZEROBASE1Fにて「SABON NOIR Discovery Lounge」（サンプリングイベント）を期間限定で開催。
会場内に設置されるラッキースピンに挑戦した大西は、近くに置かれたミニバスタブを手にとると「絶対入れへんサイズ！可愛い！」と目を丸くさせ、「間違えてグラタンって言いそうになったんですけど、グラタンは入れないでください」と注意喚起して笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】