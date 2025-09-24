◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。メジャー通算１００登板の節目のマウンドで３回まで１安打無失点６奪三振と好投している。

Ｄバックス戦はエンゼルス時代の２１年以来４年ぶりの登板。試合前に敵軍のロブロ監督は「（大谷は）世界最高の選手の一人。彼に対するゲームプランはありますが、間違いなく速球中心になるだろう。だから我々は速球に備えている」と話していたが、初回。大谷は１番ペルドモのバットを内角の９４・２マイル（約１５１・６キロ）カットボールで粉砕して右飛に打ち取るなど３者凡退と完璧な立ち上がり。初回の最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。

２回も先頭から連続三振を奪ってパーフェクト。しかし、３回。先頭の７番トーマスの打球がピッチャー強襲。大谷のグラブの土手付近に当たり、打球を見失っている間に内野安打となった。ロバーツ監督、トレーナーがマウンドに駆けつけたが、大谷は笑顔で問題がないことを強調。そのまま続投した。大谷が安打を浴びたのは５日（同６日）の敵地・オリオールズ戦の４回以来、８イニングぶりだった。それでも、後続から３者連続三振を奪い、ピンチすらつくらなかった。

大谷は前回１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦では５回無安打無失点。本塁打王を争うシュワバーとの直接対決でメジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）を計測し、見逃し三振、左飛と２打席で“圧投”した。中６日で迎えるこの日はメジャー通算１００登板となる節目。レギュラーシーズンでは今季最終登板の見込みで、ロバーツ監督は「もちろん試合展開によるが、順調にいってくれれば６回を投げ切ってもらいたい。パフォーマンスも上がってきているし、調整の段階は終わってプレーオフモードになっている」と今季は５回が最長の大谷の目安を「６回」に設定していた。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来７４９日ぶりの復活白星を挙げた。この日まで１３試合で１勝１敗、防御率３・２９。３０日（同１０月１日）からスタートするポストシーズンに向けて弾みをつけられるか。