プロディジは2025年9月25日(木)〜28日(日)まで幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「東京ゲームショウ2025」のAR/VRコーナーにMeta Quest向けFPS型アクションゲーム「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」を出展します。

プロディジ「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」

プロディジは2025年9月25日(木)〜28日(日)まで幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「東京ゲームショウ2025」のAR/VRコーナーにMeta Quest向けFPS型アクションゲーム「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」を出展。

出展する新作のゲームは、2021年に出版された大藤 崇 氏のスペクタクル大作が原作の「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」。

最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となって侵略者と戦い抜く、没入型のVRゲームです。

新しいVRゲームを体感できます。

■ゲーム紹介

「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」は、原作：大藤 崇、企画・制作・販売 ：マグノロスワークス、開発：プロディジにより制作された没入型VRゲームで、Meta QuestでプレイができるFPS型のアクションゲームです。

【ゲーム内容】

舞台は人類が遠い銀河へと移住を果たした、遥か未来。

祖先の教えと自然とともに暮らすネイティブアメリカンの末裔「アイチェン族」たちの地に、異星の侵略者「アカシヌス」が襲来してきます。

あなたは、族長の娘「ツーサンズ」“最後の守護者(ラスト・ガーディアン)”となり、伝統とテクノロジーを武器として戦います。

【ゲームの主な特徴】

◆至高のアクションヒーロー体験！

・360度あらゆる方向から迫る敵とのリアルタイム戦闘

・身体を使って「避ける・撃つ・走る」没入型ゲームデザイン

◆究極のVRフィットネス体験！

・有酸素・反射・体幹トレーニングに最適なプレイ構造

・ゲームを楽しむだけで、体が仕上がる新感覚VR

◆簡単操作・奥深い習得

・直感的なVR操作で、初心者でもすぐに戦場へ

・武器や戦い方の選択による多彩な挑戦方法

◆全年齢、誰でも遊びやすいゲームデザイン！

・立っても座ってもプレイ可能

・移動速度などが一定で画面の上下もなく、画面酔いしないゲーム設計

・72fpsまたは90fpsを選択でき、快適な描画速度でプレイ可能

・レーティングなしで、全年齢が楽しめる自由なプレイ環境

ゲームの販売については2025年11月にMeta Horizon Storeにて発売を予定しています。

■ブースにはコスプレイヤーの夏城陽詩さんが来場！プレイしたお客様にはノベルティも！

ゲームショウ当日は人気コスプレイヤーの夏城陽詩さんが来場しブースを盛り上げてくださいます。

ゲームの主人公「ツーサンズ」のようなインディアン風の衣装で登場します。

また、当日ブースにてゲームをプレイしたお客様全員に特製のアクリルキーホルダーをプレゼントします。

みなさまの来場をお待ちしています！

ゲームをプレイしたお客様全員にアクリルキーホルダーをプレゼント！

【夏城陽詩(なつきひなた)プロフィール】

国内外のイベントに出演し、海外イベントでもコスプレイヤーとしての出演や交流企画なども経験。

数多くの公式案件に起用され、作品の世界観を忠実に体現しファンや企業から厚い信頼を得ている。

今夏の「コミックマーケット」でも人気ブースに抜擢され、多くの来場者の注目を集めた。

アイドルライブへの出演をはじめ、自身での企画にも積極的に取り組み、活動の幅を広げ続けている。

人気コスプレイヤーの夏城陽詩さん。

当日はゲームの主人公「ツーサンズ」をイメージした衣裳で登場！

■展示ブース

AR/VRコーナー 09-E56 『プロディジ with マグノロスワークス 』

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post TGS2025で初披露！プロディジ「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」 appeared first on Dtimes.