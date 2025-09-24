日曜日にも乳がん検診を受けられる環境づくり！J.POSH『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)』

認定NPO法人J.POSHは、休日の日曜日に「乳がん検診」を受けられるよう、全国の医療機関と協力して、毎年10月第3日曜日に『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)』を行っており、2025年は2025年10月19日の日曜日に実施。

J.POSH『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)』

実施日 ： 2025年10月19日(日)

認定NPO法人J.POSHは、休日の日曜日に「乳がん検診」を受けられるよう、全国の医療機関と協力して、毎年10月第3日曜日に『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)』を行っており、2025年は2025年10月19日の日曜日に実施します。

J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)は、子育て・介護・仕事・家事などで忙しく、平日に検診に行くことが難しい女性の皆様が、乳がん検診マンモグラフィ検査を受診できる環境づくりへの取り組みです。

■J.M.S(ジャパン・マンモグラフィ・サンデー)の日に、乳がん検診を受けてみませんか。

日本では、今や9人に一人が乳がんにかかると言われています。

近年は毎年新たに10万人近くの女性が乳がんと診断されているのです。

発見が早ければ、命を脅かされる事は殆どなく、元気に過ごされているサバイバーさんはたくさんおられます。

検診を受けない理由に「乳がんと診断されたら怖いから」と言う方もおられますが、癌が進んでから見つかる方がもっと怖いのではないでしょうか？早期発見・早期診断・早期治療がその後の人生に好影響になるはずです。

J.M.Sは、検診を受けやすい環境作りを提案するJ.POSHに賛同いただいた医療機関のご理解、ご協力のおかげで日曜日に乳がん検診を受けられるようになっています。

市民検診の無料クーポン等を使えるクリニックや病院もあります。

J.POSHのHPのJ.M.S特設サイトに、参加医療機関の一覧が掲載されていますのでお住まいのお近くや、或いは自身が行きやすい医療機関を探してみて下さい。

J.M.Sで検診を受けられた方の感想では「この日は通常の診察はなく、検診だけなので、静かで、スムーズに受けられる」また、女性の健康フェスタとして開催されている病院もあり「子宮頸がんや骨粗しょう症の検査も受けられてありがたい」等の声も届いています。

毎年この日に乳がん検診を受けると決めておられる女性も増えてきているようで、運営を続けているJ.POSHとしましては、乳がん検診を定期的に受ける習慣作りに役立っていると考えています。

