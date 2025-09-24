「暮らすように滞在し、五感で芸術を味わう」ひとときを体感！SHELTER.道志
ＳＨＥＬＴＥＲ．道志は、自然と火、人とのつながりをコンセプトにした一組限定の一棟貸宿です。
ＳＨＥＬＴＥＲ．道志
ＳＨＥＬＴＥＲ．道志は、自然と火、人とのつながりをコンセプトにした一組限定の一棟貸宿。
大自然の懐に佇む当施設は、単なる宿泊の場ではなく「建築の芸術」としての魅力を備えています。
建物や庭園の随所に、熟練した職人の技と美意識が息づいており、一つひとつの意匠が芸術作品のようにお客様を迎えます。
無垢材の温もりや薫りを活かした梁や柱。
苔むす庭園の繊細な景観。
竹をモチーフにした伝統的な和の要素と石材を現代的な感性で調和させた空間は、訪れる人々に深い感動を与えます。
特に庭づくりには、自然の流れを尊重しながらも計算された配置が施され、四季折々に異なる表情を見せる風景はまるで絵画のよう。
なかでも秋の紅葉は圧巻で、鮮やかな朱や黄金色に染まる木々が建築と庭園を一層引き立て、ここでしか味わえない“時間を鑑賞する”体験を実現しています。
「暮らすように滞在し、五感で芸術を味わう」ひとときを体感できます。
苔むす日本庭園
木の香りに包まれる檜サウナ
焚火、花火を気兼ねなく
■施設概要
名称 ： ＳＨＥＬＴＥＲ．道志
所在地 ： 神奈川県相模原市緑区青野原3634-3
定員 ： 最大8名(1日1組限定)
料金 ： 1泊 54,000円〜(税込)※季節変動あり
アクセス ： 都心から約70分、中央道「相模湖IC」より約30分
主な設備 ： 貸切サウナ(水風呂付)／日本庭園／焚火台／
バーベキュー設備／フルキッチン／Wi-Fi完備
高尾山の紅葉
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 「暮らすように滞在し、五感で芸術を味わう」ひとときを体感！SHELTER.道志 appeared first on Dtimes.