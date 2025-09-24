欧州3拠点でIATA-CEIVファーマ認証を取得！近鉄エクスプレス

近鉄エクスプレスおよびベネルクス現地法人Kintetsu World Express (Benelux) B.V.(KWEベネルクス)は、本年7月、ドイツ・フランクフルト、オランダ・アムステルダム、ベルギー・ブリュッセルの3空港において、医薬品輸送品質基準 IATA-CEIVファーマ認証を取得しました。

これらは同社グループの欧州における主要ゲートウェイであり、今回の認証取得によりライフサイエンスおよびヘルスケア分野のお客様のサプライチェーンをより安全・確実・効率的に支える体制を強化します。

医薬品をはじめとするライフサイエンスおよびヘルスケア製品の輸送には、厳格な温度管理と各国規制への適合が不可欠です。

CEIVファーマ認証は、各国で異なる医薬品保管・輸送基準(GDP)を包括し、航空輸送に求められる品質・安全性・法令遵守を第三者機関が証明する国際認証です。

今回の取得により、ドアツードアの品質マネジメントを一段と高い水準で提供することが可能となります。

中でもKWEベネルクスは、欧州における医療品物流の中核拠点として、すでに高度な体制を整えています。

WDA GDPライセンスを取得した専用倉庫を運営し、定温(15-25℃)、冷蔵(2-8℃)、冷凍(-20℃)の温度管理体制と、専任チームによる規制順守を組み合わせた高品質な物流サービスを提供しており、今回の認証取得はこうした取り組みをさらに強固にするものです。

同社グループでは、これまでに成田(日本)にてCEIVファーマ認証を取得しており、欧州においてもさらに2拠点での認証取得を進めています。

また、世界10カ国12拠点でGDP認証を取得しており、各国の規制や基準に対応しながら、グローバルにシームレスで一貫したライフサイエンス・ヘルスケア物流サービスを提供しています。

