口いっぱいに広がる贅沢体験

日本一の魅力を徹底解剖！

神戸発のハンバーガーショップ『BRISK STAND NAGOYASAKAE』が待望の東海エリア初上陸！

9月21日(日)、栄駅駅から徒歩3分、矢場町駅から徒歩4分という好立地にオープンしました。

「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で見事、日本一にも輝いています。

コンセプトは「和食にかぶりつけ」で、ひと口かじった瞬間に広がる旨みは、従来のハンバーガーの枠を軽々と超えてきます。

栄駅から徒歩3分の好立地に

和モダンが映える大人の空間

話題のグルメが揃う商業施設「食べるテラスsakae」の一角にオープン。ウッドデッキとガラス張りの開放的な外観に加えて、屋上テラス席も魅力です。

店内は和モダンをテーマに、木の温もりと洗練されたデザインを融合。

カジュアルさと落ち着きを融合した空間はデートや女子会におひとり様のランチまで、幅広く使える雰囲気です。

中日ビルやラシックなど大型商業施設から歩いて行ける栄エリアの中心にあり、周辺にはコインパーキングも多いから、車でも気軽にアクセスできます。

ショッピングの合間や休日の散策中にふらりと立ち寄れる利便性は、日常使いの外食先としても頼りになる存在です。

和食にかぶりつけとは？

『BRISK STAND』のコンセプトは「和食にかぶりつけ」。

その言葉通り、和の食材や調理法を積極的に取り入れているのが特徴です。

肉厚なパティに合わせるのは、出汁を効かせたソースや和の薬味。

ハンバーガー＝洋食のイメージを覆し、日本人が親しんできた味覚を大胆にミックスさせています。

ハンバーガーには全粒粉入りの無添加バンズのみを使用し、ショートニングやマーガリンは不使用。

食べ応えのあるパティは国産牛100%でつなぎなし。国産の天然塩のみを使って仕上げています。

味の決め手となる自家製の煮たまねぎは、甘くとろりとした風味が特徴。肉汁あふれるパティとの相性バツグンです。

名物は「切ったやつ」

SNS映え必至のビジュアル

数あるメニューの中でも、他に類を見ない手法で作る「切ったやつ」が名物。

ハンバーガーを縦に切り、その断面を熱々の鉄板で二度焼きすることで、パティや具材に肉汁をしっかりと吸わせる逸品です。

開店前から「切ったやつ」を求めて列ができることも。

思わず写真を撮りたくなる斬新な見た目と断面の食感、香ばしさが好評です。

ランチタイムもご褒美ディナーも

どちらも楽しめるふたつの顔

営業時間は月曜から木曜は10時30分～17時までで、週末の金曜・土曜・日曜は夜21時まで。

平日のお昼は気軽に、夜は仕事帰りの一杯や女子会にもマッチ。

和モダン空間に灯る夜の雰囲気は、昼間とは違った大人の魅力を漂わせます。

シーンに合わせた時間の楽しみ方まで提供してくれるのが『BRISK STAND』ならではの魅力です。

注意点として、完売の場合は営業終了の時間前にクローズする場合もあるとのこと。

それだけ人気が高い証拠ですが、確実に味わいたい方は早めに訪れるのが安心です。

まとめ

「和食にかぶりつけ」という挑戦的なコンセプトの裏には、日本の食文化とグルメバーガーを融合させる大胆な発想があります。

和モダンな空間、アクセスの良さ、日本一の実績…『BRISKSTAND NAGOYASAKAE』が名古屋のグルメシーンに新しい風を吹き込む存在に。

名古屋の女性にとって、ちょっと贅沢なランチや週末のおでかけにぴったりの一軒。

グルメバーガーの魅力をいち早く体験するなら、オープン直後の今がベストタイミング。

ぜひ足を運んで、その革新的な美味しさを体験してみてください！

店舗名：BRISKSTAND NAGOYASAKAE

住所：名古屋市中区栄4-15-9食べるテラスsakae5

営業時間：10:30～17:00(LO16:30)※金土日～21:00(LO20:30)

定休日：不定休※売切れ次第終了