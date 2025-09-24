初の日本ステージ！X:IN JAPAM 1ST SHOWCASE2025

MHエンターテインメントは、BeBy Entertainment所属の多国籍5人組ガールズグループ X:IN(エクシン)の日本初のSHOWCASEが2025年10月に東京・大阪で開催します。

X:IN JAPAM 1ST SHOWCASE2025

MHエンターテインメントは、BeBy Entertainment所属の多国籍5人組ガールズグループ X:IN(エクシン)の日本初のSHOWCASEが2025年10月に東京・大阪で開催。

2023年4月7日にデビューした、多国籍5人組ガールズグループ X:IN(エクシン)。

BeBy Entertainment所属。

メンバーはイシャ(Esha)、ニズ(Nizz)、ノヴァ(Nova)、ハンナ(Hannah)、アリア(Aria)の韓国・ロシア・インド・オーストラリアといった多国籍のルーツを持つメンバーで5人で構成されています。

2025年9月には新曲「RRRUN」をリリースし、パワフルでクールなパフォーマンスで活動を続けています。

韓国にて数々の音楽番組に出演し、圧巻のステージを魅せていると話題で、楽曲制作やコンセプト面で韓国のチームが関わっています。

パワフルなパフォーマンス:独特の力強いパフォーマンスと、揺るぎない刀群舞、多彩な表情、パワフルな歌唱力が特徴でもあります。

メッセージ性の高い楽曲：新曲「RRRUN」は、他人の視線や基準に囚われず、自分自身が追求する幸福こそが真の価値であるというメッセージを伝えています。

更にSNS総フォロワー880万人超えをしており、世界的に注目されているチームです。

そんな彼女達が10月に東京、大阪で日本での初のSHOWCASEを開催します。

初の日本ステージに期待が高まります！！

また、Project Kで共に歩んでいたPLUSWIN株式会社の協力を得てMHエンターテインメントが主催で行うイベントになっています。

新会社MHエンターテインメントの新たな一歩になることも間違いないと考えています。

★公演情報★

▼TOKYO

2025年10月25日(土) 東京

DDD AOYAMA CROSS THEATER

OPEN 12:30／START 13:00

2025年10月25日(土) 東京

DDD AOYAMA CROSS THEATER

OPEN 17:30／START 18:00

2025年10月26日(日) 東京

DDD AOYAMA CROSS THEATER

OPEN 12:30／START 13:00

2025年10月26日(日) 東京

DDD AOYAMA CROSS THEATER

OPEN 17:30／START 18:00

▼OSAKA

2025年10月28日(火) 2025年10月29日(水)

PLUSWIN HALL OSAKA

START 19:00

2025年10月28日(火) 大阪

PLUSWINHALL OSAKA

OPEN 18:30／START 19:00

2025年10月29日(水) 大阪

PLUSWINHALL OSAKA

OPEN 18:30／START 19:00

■チケット発売日

チケット発売日 2025年09月22日(月)20:00〜

前売￥7,800(税込) ＋1Drink￥600

■LivePocket(先着/整理番号付き自由席)

■公演中フォトタイムあり。

■公演後に有料特典会あり。

