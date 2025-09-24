池田長発 出典：尾佐竹猛『夷狄の国へ : 幕末遣外使節物語』万里閣書房

町田 明広：歴史学者

攘夷家・池田長発の世界観の劇的変転

文久3年（1863）12月から半年間、池田長発は遣欧使節団の全権としてパリに渡った。そして、横浜鎖港談判を行なったが、まったく相手にされずに帰国せざるを得なかった。結果として、使命を果たすことが出来なかった池田であるが、その世界認識がどのように変化したのかを見ていこう。

池田は随員の1人である原田吾一がそのまま西欧に残り、留学をしたいとの希望を受け入れ、オランダでの留学を斡旋した。実は、元治元年（1864）1月9日、西欧に向かう途中で上海に寄港した際、密航していた広島藩士長尾幸作・薩摩藩浪士上野景範ら4名から出された、留学のための海外渡航許可を求める願書に接した。池田は彼らに対し、国禁であるとして許さず、上海駐箚米国領事に委嘱して帰国させた事実があった。

上野景範

池田は、帰国後に海外渡航の解禁建白をしている。原田のオランダ留学の希望を滞仏中に実現し、しかも、自分の一存で決めるほど認識を改めていたのだ。池田の世界観は既に大転換していた証左であろう。

さらに、池田はフランス政府からの勧めもあいまって、帰国後にフランスへの留学生派遣に尽力することまで約束している。上海で取った行動と比較して、池田がいかに留学生の派遣の重要性を悟ったかが、これらの事実からうかがえる。西洋の制度・文物の受容を日本の若者たちに託す必要性を、肌で痛切に感じていたからこそであり、世界観の大きな変化が読み取れるのだ。

池田長発とシーボルト

シーボルト

シーボルト（1796-1866）は高校の教科書では必ず登場する、なじみ深い外国人であろう。ドイツ出身の医師・博物学者であり、19世紀前半に来日し、西洋医学や博物学を日本に伝えた人物として有名である。文政6年（1823）年にオランダ商館医として長崎出島に赴任し、鳴滝塾を開いて西洋医学を教授し、多くの門弟を育成した。また、日本の動植物や地理・文化を研究し、『日本』などの著作を残した。しかし、日本地図を持ち出そうとして発覚し、文政12年（1829）に国外追放となるシーボルト事件を起こした。

ところで、池田はそのシーボルトにパリで会っている。池田はシーボルトに滞仏中の様々な斡旋を依頼し、その報酬として金400両を贈っている。また、幕府にこの件を伝えた際、将来外交官を西欧に駐箚させるにあたって、シーボルトを雇用すべきであるとまで進言したのだ。

池田は弁理公使（特命全権公使と代理公使の中間に位する常駐外交使節）派遣の重要性を、身をもって体験しており、シーボルトのような有能な現地人の雇用まで念頭にあった。池田の判断能力の高さは、想像をはるかにこえたレベルにあったのだ。

なお、安政6年（1859）にシーボルトは再来日を果たし、日蘭交流に尽力したが、これは池田の一連の行動があったからに他ならない。この段階でシーボルトの処分は解除されていたとはいえ、池田の行動は大胆不敵である。

池田長発の建白書

帰国後、池田長発は14代将軍徳川家茂に対して通商条約の完全履行を求め、またそれに付随する様々な建議を行った。攘夷志向が強く、横浜鎖港を目指したはずの池田が、一転して真逆の提案を行ったことは注目に値する。

徳川家茂像

これは、もちろん池田個人の天賦の才に依るところが大きいと言えるかも知れない。しかし、それだけではなく、西洋文明に圧倒されながらも国際情勢をつぶさに観察し、日本の置かれている立場を十分に理解できたからこそ可能となったのだ。

池田はこの建白書の中で、横浜鎖港の不可と富国強兵の必要を論じる。そして、幕閣の反省を促して、国内一和・海陸軍備・各国交際の3点を、国際社会で存在し得る国家の条件として強調する。

その具体策として、池田は、西欧各国に弁理公使を配置すること、西欧のみならず他の地域の独立国とも条約を結ぶこと、西欧の軍隊（海軍・陸軍）の長所を学ぶために留学生を派遣すること、西欧諸国の現地新聞の定期購読者となり内外の事情に精通すること、商業以外の目的でも日本人の海外渡航を認めることを挙げている。多岐にわたる、この先進的過ぎる建白内容に圧倒されたのは、筆者だけであろうか。

池田建白の神髄「万国公法」

『万国公法』の表紙裏

池田長発の提言は、それまでの幕府使節団には見られない、極めて開明的なものであり、かつ先進的で示唆に富む内容となっている。このような国際認識の前提として、国家間の対等性や、秩序を維持する「万国公法」の理解の始まりを感じ取ることが可能であろう。

万国公法とは、近代国際法のことである。万国公法は国家主権とその相互尊重、国家間の平等や往来の自由の原則、条約の順守を中心としており、アジア諸国に外交概念の転換を迫った。つまり、冊封体制からの脱却である。

万国公法は中国に伝播し、中国はそれまでの東アジア的華夷思想を否定され、西欧的な条約体制に取り込まれた。我が国にも、慶応期（1865〜1868）に入るとすぐに中国から万国公法の漢訳書が流入して翻刻が始まった。しかし、それ以前に池田は西欧でその真髄に接し、理解し始めていたのだ。この点を、見逃すことはできない。

池田長発の歴史的意義

しかし、この池田長発の提言は、池田自身が罰せられるなど、この段階では幕府の採用とはならなかった。だが、池田提言はその後の日本に、少なからず影響を与えた。もちろん、様々なその他の要因は考えられるものの、幕府によって、留学生の派遣や日本人の海外渡航解禁が実現されたことは、その証拠に数えられよう。

また、国際関係における万国公法を基礎とした新しい国際認識は、福沢諭吉らの開明的な世界認識とあいまって、これ以降の留学生によって引き継がれた。そして、明治維新という大変革、その後の新国家建設において、極めて重要な梃となったことは歴史が証明している。

ところで、その後の池田長発であるが、慶応2年（1866）3月、罪を許されて軍艦奉行並に補職されている。残念ながら、病気のために3ヶ月ほどで退いてはいるものの、その登用の裏には、池田提言の記憶が当時の幕閣にあったのではないか。

なお、池田は大正4年（1915）、正五位（幕臣の死後贈位は池田のほか、岩瀬忠震・川路聖謨・小野友五郎のみ）を与えられた。池田のこうした経歴や発言が評価されたのだ。

池田は、歴史に埋もれてしまった大偉人ではなかろうか。もっと評価されてしかるべき人物である。

町田 明広