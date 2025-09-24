〈「あんたの強姦ビデオを撮らなければいけない」性奴隷のように6年間、人生を捧げた女性も…《ヤクザの復讐組織》と偽って27人を襲った『連続暴行魔』の卑劣すぎる手口（平成26年）〉から続く

「かわいい子だと思い、以前の手口で呼び出してしまった」

「ヤクザの復讐組織」をかたることで、27人の女性を騙し続けた犯人男。中には6年間、お金も体も差し出し続けた女性も……。同事件はなぜ発覚したのか？ 犯人男のその後とは？ 2014（平成26）年におきた事件のその後をお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



「名前と電話番号を5人書け」

純子さんはそれまで1回しか性体験がなかったが、止むを得ないと思った。金沢に命じられるまま、性行為に応じた。金沢は「これはお前を助けるためだからな」と言いながら、2回も強姦した。

行為が終わると、純子さんは釈放されたが、「組織から解放されるまでは、あと6回会わなければならない」と告げられた。

「お前が信用できる人間かどうか調べる必要がある。彼氏や友達とのメールの内容、電話の内容、1日の行動を書いて持ってこい。それをこっちで調べた内容と照合する」

純子さんは金沢の話を頭から信じ込んでいたので、毎日律儀に書いた。再会の日、ラブホテルに連れ込まれ、そこで内容をチェックされ、「ブラックオールのことは誰にも言いません。もし誰かに言ったら、何をされてもかまいません」という誓約書を書かされた。

「考えてみれば、お前も気の毒な奴だな。何もしていないのに巻き込まれたんだからな。誰か身代わりを差し出せば、お前を助けることも出来るんだが……」

「そ、それはできません……」

「やっぱりお前はいい奴なんだな。じゃあ、絶対に手を出して欲しくない友人や知人の名前と電話番号を5人書け。組織に依頼があった場合、その5人については守ってやる。オレにしてやれることはそれぐらいしかないからな」

純子さんは実姉や親友の名前などを書いた。「ただし、組織の秘密を漏らしたら、この5人に何をしてもかまいません」という誓約書も書かされた。

こうして純子さんは金沢の支配下に置かれた。メアドを交換させられ、一日の行動をすべて報告するように命じられた。

また、純子さんの携帯には組織の関係者を名乗る者たちから次々とメールが届くようになり、本部長を名乗る男からはこんな指示をされた。

〈金沢はお前を助けるために会っているのだから、金沢がホテル代や食事代を払っているのはおかしいだろう。ターゲットにされたお前が払うべきではないのか。お前が支払った金は組織への上納金として評価する〉

お金と体を捧げ続けた“地獄の6年間”

こうして純子さんは金沢の相手をさせられる上、毎月2万円の上納金を支払わされることになった。それでも解放される日を願って、ひたすら金沢と会い続けた。ときにはホテルやマンションで10時間以上拘束されることもあった。

ところが、解放直前になって、「お前の姉をターゲットにする依頼が入った。担当者がムチャなことをしようとしたので、オレが殺してしまった。本部長の判断で姉の代わりにお前の拘束期間が延長されることになった」などという説明を受けた。

さらに「評価の内容がチェック方式になった。サービスが良かったら、拘束期間が短くなる。出来るものに○をつけろ」と言われ、一覧表を手渡された。そこには数々の性行為や犯罪行為がズラズラと並べられていた。

「私、犯罪行為はできません。万引きと中出しとビデオ撮影だけは絶対にイヤです！」

「オレもこんなことはしたくないけど、組織の上層部の命令なんだ。仕方ないだろ」

結局、その3つ以外は全部やらなければならなくなった純子さんは、完全に金沢の性の奴隷になり、査定の担当者を名乗る者からは〈お尻の穴まで舐めるのが評価の分かれ目になっています〉などと細かく指示され、本部長からは〈金沢が担当でなかったら、お前はとっくに死んでいる。評価が上がれば解放されるから、死に物狂いでやりなさい〉などと励まされた。

それから2年後、ついに解放される日がやってきた。ところが、そこでも本部長からの指示で、金沢とは縁が切れないことになった。

〈お前の解放に反対の人間がいる。金沢から離れれば、殺されるかもしれん。金沢は命の恩人なのだから、これからも会いなさい〉

こうして解放後も金沢と会ってホテルへ行く日が続いた。組織への上納金も支払い続けることになった。金沢の命令で彼氏とも別れることになり、友人もどんどん減っていき、結婚や出産もあきらめた。結局、18歳から24歳までの女性として最も花開く時期をすべて金沢に捧げることになった。

だが、終わりは突然やってきた。金沢から「警察から連絡があったら、『金沢さんは単なるお客さんです』と答えてくれ」と指示された。後日、警察官を名乗る者から電話があった際に指示通りに話したが、「被害者の方、全員が最初はそう言うんですよ。一度、警察署に来てください。ブラックオールなんて組織はないんですよ。全部あの男の作り話なんですよ」と教えられた。

純子さんはなかなか洗脳が解けなかったが、警察官が粘り強く説得し、他の被害者の存在なども話した。半信半疑で警察署を訪ねたところ、「絶対に手を出して欲しくない友人や知人」として連絡先を書いた実姉や親友が同じ被害に遭っていたことを知って愕然とした。実姉とは同じ屋根の下に住んでいたのに、お互いに金沢の話を信じ切ってしまい、一切口をつぐんでいたのだ。

「犯人男」のその後

金沢の正体は元銀行員の小西康之（当時48）。15年前にも同じ手口で5人の女性を毒牙にかけ、懲役8年の刑を言い渡されて服役していた。当時の手口は営業活動で外回りをしている途中、駅の駐輪場に置かれている自転車に書かれた名前や住所や電話番号を控え、女性に脅迫電話をかけていた。

「関西連合のモンや。関西で女の名前を載せたリストを暴力団に売っている。売られたら、いつさらわれて風俗店に売り飛ばされるか分からんで。言うことを聞かなければ家族も殺されるかもしれん」

暴力団を装った脅し文句を使うと、3割の女性が呼び出しに応じたという。これに味をしめた金沢こと小西は仮出所後、22日で犯行を再開。純子さんのことは店で名札を見て知り、「かわいい子だと思い、以前の手口で呼び出してしまった」などと供述した。

今回は同様の手口で中学生から20代までの27人もの女性を毒牙にかけていたことが発覚。そのうち告訴を受けた20人に対する146回の犯行が裏付けられて強盗強姦などの罪で起訴された。

裁判所は「被害者に暴力団組織から狙われていると信じ込ませ、口外すれば家族や友人が殺されるなどと脅し、指示に従わざるを得ない状況に追い込んだ。被害者が極めて多人数で年少者も対象にしており、悪質性が際立った犯行だ」と断罪し、求刑通り無期懲役を言い渡した。

（諸岡 宏樹）